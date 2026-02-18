211 proyectos de 30 países piden paso en el Arco más reivindicativo: "Queremos que bajen ya el IVA a las galerías"

Arco saca músculo en su 45º aniversario. Y, aunque las cifras que manejan para 2026 resultan abrumadoras, ojo, el foco es otro: quieren que el IVA cultural baje ya para las galerías de arte. Una medida clave para asegurar el futuro de los 211 proyectos que Ifema acogerá del 4 al 8 de marzo. "Queremos que se revise como ya han hecho otros países europeos. Tiene que igualarse al resto de disciplinas", ha reclamado Maribel López, su directora, durante la presentación de las últimas novedades. Para la ocasión, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo reunirá a las voces más atractivas de 30 países, asegurando el intercambio de sinergias que tanto la caracteriza.

En el Programa general participarán 175 galerías, de las que el 34% son nacionales y el 66% internacionales. De estas últimas, el 31% son de origen latinoamericano, lo que subraya el interés de Arco por difundir el patrimonio artístico de este continente. Entre los nombres destacados se hallan Alarcón Criado, Elvira González, Leandro Navarro, Travesía Cuatro, Lia Rumma, Casas Riegner, Luciana Brito y Raquel Arnaud, entre otros.

La obra 'Aquí murió Picasso', de Eugenio Merino, fue presentada en Arco 2023. / FERNANDO VILLAR

El resto de galerías hasta completar las 211 se repartirán en tres secciones comisariadas. Arco2045: el futuro, por ahora es la gran apuesta. "Estará separado de la feria", ha avisado López, haciendo hincapié en el diseño espacial desarrollado por Pedro Pitarch. Comisariada por José Luis Blondet y Magali Arriola, invitará a reflexionar sobre lenguajes y situaciones con el fin de vislumbrar nuevos horizontes. Por ella discurrirán, entre otros, Capitain Petzel, Carreras Mugica, Mor Charpentier y Proyectos Ultravioletas. Regresará Opening, el apartado dedicado a proyectos con menos de ocho años: "Queremos acompañarles y ayudarles a crecer. Los protegermos hasta que den el salto al Programa general". Rafa Barber y Anissa Touati han sido los encargados de escogerlos: de Selebe Yoon y Villa Magdalena hasta Window Project y Enhorabuena Espacio.

Riiko Sakkimen dedicó una obra a Pedro Sánchez en Arco 2022. / EUROPA PRESS

Por su parte, bajo el epígrafe Perfiles, la feria continuará reivindicando la escena latina. José Esparza Chong Cuy ha sido el encargado de organizarla: está centrada en presentar a un único artista por propuesta y reunirá a 11 creadores. Algunos de ellos son Gabriel Blanco, Harold Mendez, Paloma Contreras y Julia Gallo. "Es una forma de investigar lo que está sucediendo al otro lado del Atlántico. Tienen una escena muy rica", ha añadido López.

38 Proyectos de artista

A todo ello se suman 38 Proyectos de artista, presentados por 41 galerías, entre los que figuran Adolfo Bimer, Lucía C. Pino, Maia Magdalena Campos, Roberto Diago, Antoni Miralda y Aurélia Muñoz: "No paran de crecer. Aquí se encuentran algunos de los trabajos más arriesgados. Muchos están detrás de los stands, en lugares casi secretos". Por otro lado, Arts Libris reunirá a 90 editoriales, librerías y agentes de 20 territorios a los que se sumarán diferentes presentaciones en el espacio Speaker's Corner. Asimismo, se ha incorporado nuevos premios a los tradicionalmente conocidos: en total, 14 galardones.

Montaje de Santiago Sierra que fue retirado en Arco 2018. / EUROPA PRESS

Uno de los elementos clave de Arco es la invitación que anualmente realizan a coleccionistas de todo el mundo. "Esta vez lo hemos hecho con 350, a los que se han añadido otros 100 españoles. Además de las grandes colecciones, hay personas que vienen a comprar sus obras y son igual de importantes", ha señalado la directora. Es tal el interés que despierta Arco que, a su alrededor, poco a poco, han ido surgiendo ferias satélites con propuestas alternativas que buscan seducir a otros públicos. Proyectos que suman y que, con el objetivo de reivindicar a artistas y galerías, se concentran durante una semana en la capital. Es el caso de CAN Art Fair Madrid y Forma Design Fair Madrid.