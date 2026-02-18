La antigua fábrica de cerveza El Águila, declarada Bien de Interés Cultural como Sitio Industrial

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha declarado este miércoles Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Sitio Industrial, la antigua fábrica de cerveza El Águila, uno de los edificios más emblemáticos y mejor conservados de la arquitectura industrial madrileña de principios del siglo XX.

Según indica en una nota el Gobierno autonómico, este complejo de estilo neomudéjar ubicado en el distrito de Arganzuela de la capital alberga en la actualidad el Archivo y la Biblioteca Regional, y sobresale por su estado de conservación. Fue diseñado en 1912 por el arquitecto Eugenio Jiménez Corera, quien empleó un sistema de construcción basado en el uso expresivo del ladrillo macizo, característico de este tipo de edificaciones industriales.

La protección legal afecta a los elementos arquitectónicos originales de los siete pabellones que integran el conjunto, entre ellos los muros perimetrales de la fachada, las cubiertas de madera del pabellón de los primeros silos y, de forma parcial, las correspondientes a la zona destinada a maltería.

En el centro de la parcela se situaba el inmueble visualmente más voluminoso, actualmente convertido en Archivo Regional. El sector oeste, que ahora es la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, albergaba el área de maltería, donde se desarrollaba buena parte del proceso de elaboración previo a la fermentación y el embotellado.

Por su parte, el ala este se destinaba a las bodegas con un edificio de tres alturas dedicado al envasado y almacenamiento del producto.

El inmueble comparte apariencia exterior con otros coetáneos que se levantaron en el Madrid industrial de aquellos años, como los antiguos almacenes de Tabacalera (1891) o la fábrica de Mahou en la calle Amaniel (1892).

Incautada en la Guerra Civil

La Comunidad explica que Cervezas El Águila llegó a tener un 25% de cuota de mercado en su sector en la segunda década del siglo XX, y durante la Guerra Civil fue incautada por el gobierno de la República.

Tras el conflicto, la propiedad fue recuperada, iniciándose distintas ampliaciones para adaptarse a las nuevas necesidades productivas, entre ellas la elevación del área de botillería y la construcción de un edificio de talleres en la esquina de las calles Bustamante y Vara del Rey.

A finales de los años 60 entró en funcionamiento la nueva fábrica en San Sebastián de los Reyes, conviviendo ambas hasta que cesó la actividad en la capital a mediados de la década de los años 80.

El conjunto permaneció sin uso hasta 1993, cuando pasó a integrarse en el patrimonio del Ejecutivo regional.