La alerta de fraude de la que ha avisado la DGT a los conductores madrileños

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido a la ciudadanía sobre el último tipo de ciberestafa que se está dando en España, esta vez a través de correos electrónicos y mensajes de texto que llegan bajo su nombre. Pero estos correos y SMS no proceden de la DGT, que los califica de "fraude". Lo ha confirmado el propio organismo , que recuerda que "la DGT no envía notificaciones por email ni (mensajes) SMS" y recuerda, además, que los "únicos canales de comunicación son a través del correo postal o de la dirección electrónica Vial, previo registro".

Tampoco exige, explica, pagos de multas con ultimatums de 24 horas o amenazas de incremento automático a través de estos canales y advierte de que las únicas vías oficiales para recibir notificaciones de sanciones son el correo postal certificado o, si el ciudadano está dado de alta, la Dirección Electrónica Vial (DEV) de la propia DGT. El hecho de que el remitente no sea un dominio oficial del Ministerio del Interior o de la DGT es un indicio claro de que no proviene de uno de estos organismos oficiales.

Negocio mundial

La cibercriminalidad es un negocio que mueve varios trillones de dólares a nivel mundial, según explica la propia DGT. Y el 90 % de estos delitos son fraudes informáticos. Según datos de la Policía Nacional, en España el número de estafas digitales aumenta un 10 % cada año. Solamente en 2022 se denunciaron cerca de 374.000 delitos informáticos:

"Hay campañas masivas de ciberdelitos de este tipo, la creatividad de estos delincuentes no tiene límite", afirma el inspector Antonino Flores, de la Unidad de Ciberdelitos de la Policía Nacional. En España, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) atendió el año pasado más de 21.500 casos de 'phishing' a ciudadanos.

"El objetivo es siempre lucrativo, es lo que mantiene vivos a los delincuentes, si no ganaran dinero no se dedicarían a ello", explica Nuria Manzanas, experta en ciberseguridad de la DGT.

Noticias relacionadas

Delincuencia organizada

Los especialistas en materia de seguridad informática confirman que los cibercriminales actúan como auténticas industrias: “Tienen sus propias estructuras, personal especializado y presencia en todos los países del mundo. Hablamos de delincuencia organizada”, indica Flores. “Lanzan oleadas de ataques en momentos clave para lograr el mayor éxito, están optimizados para generar el mayor beneficio con el menor gasto, siempre con el objetivo final: sacarle el dinero al ciudadano”, aseguran desde el Departamento de Seguridad Informática de la DGT.