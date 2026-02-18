De talleres científicos a visitas teatralizadas: qué se podrá hacer en el nuevo Barrio de la Ciencia de Madrid

La capital suma una nueva propuesta cultural con un marcado acento científico: el Barrio de la Ciencia, una iniciativa impulsada en Chamartín para acercar la ciencia, la tecnología y la innovación al público con propuestas participativas y fáciles de disfrutar. Una propuesta que, en palabras del alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, "une dos almas", la de barrio y la divulgativa para "incentivar el conocimiento como motor del progreso".

Presentado oficialmente este miércoles desde la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de la UPM, el proyecto se ubica entre el paseo de la Castellana y las calles de Joaquín Costa, López de Hoyos y María de Molina, y pone en valor algunas de las instituciones más emblemáticas del distrito: la propia escuela, la Residencia de Estudiantes; el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y el Instituto de Enseñanza Secundaria Ramiro de Maeztu.

Además, incorpora una programación de actividades culturales y educativas que está previsto que arranque el próximo 21 de abril y que incluirá talleres, visitas, cine, jornadas y propuestas centradas en hitos y figuras científicas. El plan también prevé acciones de comunicación, participación y divulgación, con especial atención a la descentralización y desestacionalización del turismo, al promover nuevos puntos de interés más allá de los itinerarios habituales y en distintas épocas del año.

Cinefórum científico: cine + coloquio con especialistas

Una de las propuestas estrella será un cinefórum científico: proyecciones seleccionadas que se completarán con coloquios moderados por especialistas, pensados para fomentar la reflexión crítica a través del cine. Ideal si buscas planes diferentes en Madrid que mezclen cultura y divulgación.

Talleres mensuales de lectura sobre ciencia y literatura

El programa incluirá talleres de lectura mensuales que conectarán ciencia y literatura, explorando obras científicas y humanísticas para favorecer el diálogo entre ambas áreas. Un formato perfecto para quienes disfrutan de clubes de lectura y quieren sumarle un enfoque divulgativo.

Charlas divulgativas y jornadas quincenales sobre temas de actualidad

También habrá jornadas y charlas divulgativas quincenales en las que expertos en ciencia, innovación e investigación acercarán temas de actualidad al público, con foco en la capital. Una opción muy "afterwork" para aprender, debatir y salir con nuevas ideas.

Visitas teatralizadas: personajes históricos y escenarios emblemáticos

Si lo tuyo es el turismo cultural, el Barrio de la Ciencia desarrollará un paquete de visitas teatralizadas que incorporarán personajes históricos de la ciencia y escenarios emblemáticos del patrimonio científico del distrito. El objetivo: descentralizar el turismo y llevar nuevas rutas más allá de los circuitos habituales.

Visitas científicas interactivas: juegos, enigmas y acertijos

A las rutas teatralizadas se sumarán visitas interactivas basadas en metodologías participativas: juegos, resolución de enigmas y acertijos. Un plan especialmente atractivo para familias, grupos escolares o cualquiera que prefiera aprender "haciendo".

Ruta interactiva con audioguía accesible

El proyecto contempla además una ruta interactiva con audioguía accesible, pensada para recorrer el barrio a tu ritmo y con una capa extra de contexto divulgativo.

Paseo urbano “científico”: señalética y citas de grandes investigadores

En el entorno de las cinco instituciones se instalarán citas de científicos célebres y señalética específica, convirtiendo el paseo por la zona en una experiencia cultural en sí misma (aunque no estés haciendo una actividad programada).

Un circuito de instituciones clave (y un plan para todo el año)

El Barrio de la Ciencia busca poner en valor el patrimonio y la actividad científica de instituciones como la Residencia de Estudiantes, el CSIC, el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), el IES Ramiro de Maeztu y la ETSII-UPM. Además, su programación cultural se integrará con la de estas sedes.