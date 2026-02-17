Vinicius marca, baila y lidera la venganza del Real Madrid en su visita a Lisboa

El Real Madrid cayó con estrépito semanas atrás a su paso por Da Luz. Un resultado adverso, que lo apeó del ansiado top-8 de la Champions y, para colmo, que finalizó con un tanto del portero rival en el descuento. Con la lección aprendida se presentó el conjunto de Álvaro Arbeloa en el encuentro de ida de la eliminatoria que emparejó de nuevo a estos dos conjuntos. Un Real Madrid extremadamente solidario, ordenado y liderado por Vinicius con un gol de otro planeta, consigue una ventaja mínima para sentenciar el pase a la siguiente ronda en el Santiago Bernabéu.

Al Madrid solo le falta el gol

Acudió Arbeloa a un equipo mucho más equilibrado, consciente de lo sucedido hace tan solo unos días en Da Luz, con Tchouaméni, Camavinga y Fede como hombres correctores para evitar las transiciones que tanto daño hicieron al conjunto blanco en su última visita a este mismo estadio. Con un Real Madrid observador, intentando rebajar la euforia que la afición local transmitía desde la grada. El técnico blanco recurrió al 4-4-2 habitual en los últimos compromisos, con Vinicius y, esta vez, Mbappé en lugar de Gonzalo para liderar el ataque madridista.

Se adueñó el conjunto blanco de la pelota, aunque con una posesión especialmente estéril, sin generar demasiado peligro, pero con el criterio y la sensatez que requiere una eliminatoria en esta competición. En una de estas, Trent, que hasta el momento estaba pasando de puntillas por el encuentro, aceleró la circulación del Madrid y encontró a Valverde en un pase que sobrepasó dos líneas benfiquistas. El uruguayo asistió a Vinicius que, por medio de un disparo cruzado, tuvo en sus botas la primera gran ocasión del partido para el equipo de Arbeloa.

En el ecuador de la primera mitad, llegó el milagro de todos los días de Thibaut Courtois. El belga detuvo en dos tiempos un disparo desde la frontal de Aursnes desviado por Pavlidis. Estuvo mucho más timorato el Benfica durante los primeros 45 minutos que hace tan solo unas semanas, y mucho más ordenado estuvo el conjunto de Arbeloa en la presión tras pérdida. Los laterales, grandes señalados en el encuentro de la fase liga, estuvieron muy bien acompañados por Fede Valverde y Eduardo Camavinga. Las ayudas constantes impidieron transitar al conjunto de Mourinho durante la primera mitad.

Desarboló por completo el Real Madrid a los portugueses para poner fin al primer acto. Mbappé gozó de hasta tres ocasiones para abrir el marcador. La primera de ellas, nuevamente, con un pase de Trent como protagonista. Después llegó el turno para Vinicius. La última cayó en los pies de Arda Güler, que se encontró con una mano salvadora de Trubin.

Vinicius decide el partido

Se visitió de héroe Vinicius en la primera oportunidad del Real Madrid para correr al espacio de la segunda mitad. El brasileño recibió de Mbappé una pelota en el costado izquierdo para protagonizar un eslalon marca de la casa y colocar la pelota en la escuadra izquierda de la portería que defendía Trubin.

Vinicius bailó en Da Luz y, presuntamente, Prestianni insultó al brasileño por su color de piel. François Letexier, colegiado francés, que hasta el momento estaba cuajando un partido a la altura de la competición, sancionó con tarjeta amarilla al atacante del Real Madrid por únicamente celebrar el tanto que dio ventaja al conjunto de Arbeloa. Mientras tanto, el argentino, que había increpado a Vinicius en la celebración, se libró de la amonestación. Una situación que, de confirmarse, no puede resultar más deplorable.

El futbolista del Real Madrid, acompañado por Mbappé, se retiró del césped de Lisboa, mientras el colegiado francés aplicó el protocolo de insultos racistas. Tras varios minutos de intercambio de pareceres entre Vinicius, Letexier y los miembros del cuerpo técnico de ambos conjuntos, el encuentro se reanudó. Los portugueses dieron un paso al frente por la urgencia del marcador. En este contexto, emergió un brillante Aurelien Tchouaméni, que sostuvo al Madrid en el ida y vuelta que propuso el equipo de Mourinho.

El técnico portugués, que había estado más comedido de lo habitual, recibió una doble cartulina amarilla, que le impedirá sentarse de nuevo en el banquillo del Santiago Bernabéu en poco más de una semana. Por medio de esta acción, y un descuento inagotable en el que apenas se jugó, se alcanzó el final de este primer cara a cara entre Real Madrid y Benfica. Decidirá el Bernabéu…