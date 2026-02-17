Tranquilidad en Atocha en la reapertura de la línea Madrid-Andalucía: "Siempre te queda algo de incertidumbre, pero al final no piensas"

Casi 30 días después del horrible accidente de Adamuz, la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha vuelto a funcionar este martes 17 de febrero. Pese a todo lo sucedido en este largo mes en la red ferroviaria, la sensación general en la terminal de llegadas de Atocha es de normalidad, retrasos incluidos. El primer tren en salir esta mañana desde Sevilla en dirección a la capital ha llegado a su hora; a partir de ahí, la puntualidad ha empezado a torcerse, haciendo que la mayoría de viajeros que llegan a la estación tengan más prisa que preocupación.

También entre los que, como Mario y Montse, ha sido la primera vez en su vida que cogen un AVE. De regreso de pasar unos días en Granada y antes de enfilar a Barcelona, aseguran que no tenían miedo de subirse al tren. "Siempre te queda algo de incertidumbre cuando pasa algo así, pero al final no lo piensas", cuenta ella. Su viaje, como el del resto de los que salen de los andenes, ha transcurrido sin ningún otro incidente, más allá de llegar con media hora de retraso. "Todo normal, pero me voy que no llego", responde Jairo sin pararse.

Algunos, incluso, no se han enterado de la reapertura de la línea. Alejandro Arjona y Oliva Fernández, jubilados ambos, se han bajado en Atocha de un tren proveniente de Sants (Barcelona) convencidos de que iban a tener que hacer escala en Córdoba para continuar en autobús hasta Sevilla. "Anda, pues vamos a ver si nos lo cambian", responden al enterarse de que el tramo ya está abierto. Un equívoco que no empaña su experiencia: "Luego dicen que no funciona, pero nosotros hemos venido sin ningún problema", afirma con aplomo Alejandro.

Pantallas de información de llegadas en la estación de Atocha. / H.G.

Con las vías ya despejadas y reparadas, aunque con la investigación todavía en marcha, se ha reanudado por fin el servicio entre la capital y el sur. Parcialmente, al menos: Renfe ha restablecido las conexiones entre Madrid, Sevilla, Cádiz y Granada, así como el Alvia Madrid-Granada-Almería. Sin embargo, el Madrid-Huelva continuará un tiempo más por carretera desde Córdoba y el Madrid-Málaga no recuperará la normalidad hasta inicios de marzo por retrasos en las obras.

Además, a partir de mañana miércoles se activará un plan alternativo con traslados por carretera entre Antequera y Málaga por la caída de un muro de contención. Los viajeros afectados podrán cambiar el billete o pedir reembolso sin coste. Iryo, por su parte, operará 14 circulaciones diarias (7 por sentido) e incluye cuatro viajes diarios en la ruta transversal Barcelona-Sevilla. Los nuevos horarios ya están disponibles en los canales de venta y en su web.