Vuelve el tiempo adverso a Madrid: precipitaciones y bajada de temperaturas en la jornada de este miércoles

En Madrid se ha disfrutado durante estos últimos días de algo inusual: sol y subida de temperaturas. En esta llegada progresiva del buen tiempo, el miércoles se produce una pausa, que se espera que dure tan solo unas horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para la mitad de esta semana la vuelta de las precipitaciones.

Vuelven las lluvias a Madrid

En la capital, la Aemet espera que el día comience con el cielo cubierto, que avanzará a lo largo de las horas en mayor intensidad hasta las 18:00 horas, momento en el que comenzarán las precipitaciones en forma de lluvia. El viento soplará moderado con una intensidad de 25 kilómetros por hora.

La predicción para la montaña para el miércoles es de cielo muy nuboso o cubierto con visibilidad localmente reducida. Las precipitaciones se producirán débiles o localmente moderadas a partir de media tarde, al igual que en la capital. La cota de nieve irá bajando de 1800 hasta los 1000 metros durante las últimas horas. Además, se espera un viento de componente oeste, con intervalos muy fuertes por la tarde.

Temperaturas en descenso

Las temperaturas en la capital descienden y clasifican a la jornada del miércoles como uno de los días más fríos de la semana. Los termómetros marcarán como temperatura máxima los 10 grados, cinco grados menos que en la jornada anterior. La temperatura mínima será de 7 grados.

Esta es la predicción para esta semana / Aemet

En la sierra, las temperaturas también irán en descenso con heladas débiles en cotas altas. En Somosierra, las temperaturas descienden hasta los 8 grados de máxima y los 0 grados de mínima y en Guadarrama, las máximas serán de 14 y las mínimas de 4 grados.

Noticias relacionadas

¿Hasta cuando lloverá?

De acuerdo al pronóstico de la Aemet, esta lluvia solo será momentánea, ya que a partir del jueves 19 de febrero se espera que el sol vuelva para quedarse durante los próximos días. También se prevé que las precipitaciones no se vuelvan a producir hasta dentro de unos cuantos días y las temperaturas máximas comenzarán a aumentar hasta los 18 grados de máxima el lunes 23 de febrero.