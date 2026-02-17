Siete heridos en un aparatoso choque de cuatro coches junto al Parque del Retiro

Un aparatoso accidente de tráfico ha ocurrido este martes 17 de febrero en la Plaza de la Independencia, junto al parque del Retiro, ha dejado siete personas heridas leves después de que uno de los vehículos implicados invadiera la acera tras una colisión lateral.

El siniestro, registrado en torno a las 12:00 horas en pleno centro de Madrid, implicó a cuatro turismos y obligó a intervenir a varios servicios de emergencia municipales y regionales.

Según han informado fuentes de emergencias, el accidente se produjo cuando dos coches colisionaron lateralmente en la Plaza de la Independencia. Como consecuencia del impacto, otros dos vehículos se vieron afectados, provocando un choque múltiple de gran aparatosidad en una de las zonas con mayor tránsito de la capital.

Uno de los turismos perdió el control tras el impacto, se subió a la acera y terminó su trayectoria sobre un alcorque, junto a la valla del parque del Retiro. El vehículo causó daños materiales en el entorno urbano, incluyendo varios árboles, y generó gran alarma entre peatones y conductores que se encontraban en la zona en ese momento.

Los servicios sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a seis personas implicadas en el accidente, principalmente por molestias cervicales compatibles con latigazo cervical. Entre los atendidos se encontraban los tres ocupantes del vehículo que acabó sobre la acera y otros tres pasajeros de los coches implicados.

Por su parte, el Summa 112 asistió también a un viandante que se encontraba en las inmediaciones durante el siniestro. Todas las víctimas presentaban heridas de carácter leve.

Efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron al lugar para sanear la zona afectada, retirar elementos dañados y garantizar la seguridad, evitando riesgos adicionales. Asimismo, agentes de la Policía Municipal de Madrid realizaron el atestado correspondiente para esclarecer las causas del accidente y regular el tráfico en el entorno.

El accidente provocó retenciones puntuales en el entorno de la Plaza de la Independencia, uno de los principales accesos al parque del Retiro y punto clave de circulación en el centro de Madrid. Las autoridades recuerdan la importancia de extremar la precaución al volante, especialmente en zonas urbanas con alta densidad de tráfico, para prevenir este tipo de accidentes.