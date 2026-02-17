ARQUITECTURA
Reabre la cuarta cúpula más grande de la cristiandad: está en Madrid y puede visitarse gratis
La Basílica de San Francisco el Grande abre de nuevo sus puertas a los madrileños tras las recientes obras de conservación y restauración en su cúpula y pinturas murales
Según cuenta la leyenda, sería el propio Francisco de Asís quien, a principios del siglo XIII, durante su estancia en Madrid en peregrinación a Santiago de Compostela, fundara un convento franciscano con apenas una humilde estancia de ramas y barro al lado de una ermita de dedicada a Santa María. Hoy, y tras albergar hasta tres templos previos a lo largo de los siglos, en este terreno se alza la Basílica de San Francisco el Grande, considerada Monumento Nacional desde 1980 y propiedad de la Obra Pía de los Santos Lugares.
Próxima al barrio de La Latina en Madrid, la basílica anunciaba a través de su cuenta de Instagram el pasado 3 de diciembre de 2025 que, debido a obras de restauración y conservación, sus puertas permanecerían cerradas para seguridad de todos. Con los parámetros y las pinturas murales de la Real Basílica como principal objetivo, pronto la cuenta oficial compartió a través de sus redes imágenes de los avances y la construcción de un gran andamio que se alzaba hasta su cúpula.
Estas obras, que han sido realizadas de forma conjunta por la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación, Ciencia y Universidades) y la Obra Pía de los Santos Lugares a través de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, tenían previsto finalizar a lo largo de las últimas semanas de febrero. Sin embargo, y como ya adelantaban algunos usuarios en la red social X, la basílica ha anunciado hoy que sus puertas volverían a abrirse para todos los madrileños, que podrán volver a disfrutar de la que es considerada la cuarta mayor cúpula de la cristiandad.
La cuarta cúpula más grande la cristiandad
Entre los aspectos más destacados de esta basílica, destaca su impresionante cúpula, conocida por ser la más grande de España y la cuarta de Europa, tan solo tras las de la basílica de San Pedro y el Panteón, ambas en Roma, y la de Santa María del Fiore, en Florencia.
Además, la basílica resalta por su riqueza artística. En su interior, alberga una gran colección de cuadros de artistas españoles los siglos XVIII y XIX, como Goya, Zurbarán, Casto Plasencia, Francisco Jover, Martínez Cubells, José del Castillo, Moreno Carbonero, Eugenio Oliva, Menéndez Pidal, González Velázquez, Gregorio Ferro, Gaspar Crayer, Vicente Carducci, Antonio Carnicero, Alonso Cano o Lucas Jordán, así como destacadas esculturas realizadas en mármol blanco.
Seis capillas que le otorgaron su sobrenombre
La iglesia está conformada por una planta circular cubierta por esta gran cúpula de 33 metros de diámetro y 58 metros de altura, una capilla mayor y seis capillas cubiertas por cupulillas. Estas capillas construidas para el enterramiento de las familias Ruy González del Clavijo, Zapata, Luján, Luzón Vargas y Ramírez, serían lo que otorgaría a este templo de estilo gótico su sobrenombre, "el grande" debido a las inmensas donaciones de estas familias nobles madrileñas.
Con seis esculturas sobre la fachada, sus vidrieras, el gran órgano del coro o los altares, este despliegue de arte y riqueza hacen de esta basílica uno de los más relevantes monumentos de Madrid, que, tras reabrir sus puertas de nogal, espera ansiosa la llegada de los madrileños y turistas.
