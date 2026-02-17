Desde más árboles a lectura fácil para los trámites municipal: qué tipo de propuestas recogen los presupuestos participativos

Madrid reserva cada año una parte de las cuentas municipales para que sea la ciudadanía quien decida las prioridades de gasto: qué arreglar, qué construir, qué mejorar y dónde hacerlo. La "filosofía" detrás de los presupuestos participativos es que los madrileños "decidan esas actuaciones concretas", en palabras este lunes del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya que "quienes mejor conocen sin duda las necesidades de un barrio en concreto son los propios vecinos".

Se trata, según el regidor popular, una vía para mostrar "respeto" a la "voluntad de los vecinos" y de permitir que "entre todos cada día hagamos una ciudad mejor". Lanzada por Manuela Carmena y recuperada por Almeida en 2023 tras tres años de parón, esta iniciativa de participación ciudadana destina 50 millones de euros a implementar las propuestas lanzadas y votadas por los ciudadanos. La convocatoria prioriza dos ámbitos: el 30% (15 millones) para proyectos de ciudad y el 70% (35 millones) para iniciativas de distrito, repartidas según la población.

La edición 2025/26, la séptima que se pone en marcha, arrancó oficialmente este lunes con la apertura del plazo de presentación de ideas, que se extenderá hasta el próximo 17 de marzo. Un mes durante el que cualquier persona mayor de 16 años puede presentar hasta 5 propuestas distintas que cumplan una serie de requisitos, principalmente ser de competencia municipal y ajustarse al presupuesto. Una vez terminado el plazo de presentación, los técnicos municipales filtran las que no cumplen las condiciones y el resto se pueden apoyar a través de la web de Decide Madrid. A finales de año, las más votadas pasan por un nuevo cribado de viabilidad para elaborar el listado para la votación final, que se abrirá en febrero de 2027.

La lógica del proceso es la de sacar adelante proyectos concretos de inversión o mejora. Para ello, se admiten sugerencias diversas, entre las que destacan actuaciones como mejoras de espacios o dotaciones municipales, creación o acondicionamiento de zonas verdes; e instalación o sustitución de mobiliario urbano. Por el contrario, quedan excluidas todas aquellas que no son competencia municipal, como construir institutos o colegios públicos, centros de salud o comisarías, o actuaciones sobre la red de Metro.

Mobiliario urbano, instalaciones municipales y adaptación climática

Repasando los proyectos más votados de las últimas ediciones, las cuestiones que más se repiten en los presupuestos participativos están relacionadas con la adaptación de la ciudad al cambio climático, la mejora del mobiliario urbano y la limpieza. Así, las tres propuestas ganadoras para el conjunto de la ciudad de la edición de 2024 fueron aumentar el arbolado, poner más bancos en las calles e incrementar las sombras y los árboles en el anillo ciclista. Dos años antes ganaron la instalación de puntos limpios de proximidad, una campaña para eliminar los excrementos de las aceras y aumentar la cantidad de bancos. Remontándose a 2019, la propuesta más respaldada para toda la ciudad fue la renaturalización de la Casa de Campo y el Monte del Partido, seguida del uso de plástico reciclado para el asfaltado y de la sustitución de calefacciones antiguas y contaminantes.

En los distritos destacan propuestas perfectamente identificables en el mapa, como arreglar un acceso, crear una rotonda, mejorar un parque, reforzar seguridad vial cerca de colegios o renovar instalaciones. Todo ello combinado con una preocupación cada vez mayor por el cambio climático: en 2024, las iniciativas para adaptar los públicos de la capital al calor acapararon más de la mitad del total (58%) de los proyectos sometidos al juicio de los madrileños.

Según los datos ofrecidos por el Consistorio, de las seis convocatorias anteriores ya se han concluido 873 proyectos impulsados por la ciudadanía, más de 680 de ellos desde junio de 2019. La mayoría se han centrado en construir o mejorar equipamientos deportivos, desarrollar programaciones culturales, promover actuaciones medioambientales, poner en marcha programas socioeducativos y ejecutar intervenciones de obra pública y accesibilidad.

Desde 2024, última convocatoria, se han ejecutado más de 130 proyectos de ediciones previas, reflejando la variedad de ámbitos abordados. Destacan iniciativas deportivas como nuevas pistas infantiles y para bicicletas en la calle Matilde Gayo (Usera); acciones ambientales como un jardín mediterráneo didáctico en Barajas, talleres de apoyo a aves insectívoras en Centro y mejoras del Pinar de la Elipa (Ciudad Lineal); y actuaciones para la infancia y el espacio público con parques y zonas verdes en el PAU de Carabanchel, columpios accesibles en Arganzuela y juegos singulares en Tierno Galván y el parque de Ingenieros (Villaverde). En obra pública, se han completado rehabilitaciones y reformas de plazas y entornos urbanos en Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moncloa-Aravaca y Barajas, reforzando la accesibilidad y la calidad del espacio urbano.