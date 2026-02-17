El PSOE abre expediente a su secretario de Organización en Alcalá de Henares por fotos con una stripper en 2014

El PSOE de Madrid ha abierto un expediente al secretario de Organización de Alcalá de Henares, Enrique Nogués, por fotos con una 'stripper' tomadas en 2014, que se encuentra en fase de instrucción. Se trata de una imagen en la que se ve a Nogués vestido con la ropa de una peña mientras retira con los dientes la ropa interior de una mujer mientras le miran otros compañeros de la agrupación.

En un comunicado, el secretario de Organización ha adelantado que presentará alegaciones a esta decisión, al tiempo que ha subrayado que en el momento de la foto no era "ni cargo orgánico del PSOE ni concejal del Ayuntamiento". Ha trasladado su "plena confianza" en la Comisión Regional de Ética y en los órganos federales competentes en el PSOE y ha afirmado que confía en que "se cerrará sin consecuencias" el expediente, al tiempo que ha acusado a Rodríguez Palacios de ser el origen de la denuncia.

"Como Secretario de Organización de mi partido, cargo que ostento desde hace 12 años y en el que fui reelegido el pasado año, voy a seguir velando por un correcto desarrollo en los procesos democráticos internos que acometerá el PSOE en los próximos meses", ha trasladado, en alusión a las elecciones a la Secretaría General del PSOE complutense y la candidatura del próximo año.

En cambio, fuentes del PSOE complutense han afirmado en declaraciones a Europa Press que Nogués es "una persona atrincherada" que "no ha querido comunicar al partido su situación". Además, considera que está amenazando con "seguir utilizando su cargo interno para desestabilizar la agrupación".

Una imagen ya polémica en 2023

Se trata de una imagen que ya fue centro de polémica cuando la mostró en un debate en 2023 la actual alcaldesa, Judith Piquet, y entonces candidata del PP a arrebatarle el bastón de mando al entonces regidor el socialista Javier Rodríguez Palacios.

En ese momento, Nogués era 'número 5' de la lista a la reelección y concejal de Medio Ambiente y explicaba que en la imagen tenía 23 años y que se trataba de una actividad organizada por la Asociación Cultural Peña Juglar.

"Estoy muy dolido puesto que hace diez años yo ni sospechaba que podría llegar a ser concejal de mi ciudad (..) Ni que pudiera aprovecharse de mi vida privada para intentar sacar un puñado de votos diez años después", lamentaba entonces para afirmar a continuación que en 2015 esta Pela decidió "no realizar más esta actividad" por "mayor conciencia feminista".

Entonces tachaba de "fotografía descontextualizada y aprovechada para menoscabar" su intimidad y el "honor de una persona" que había "demostrado en su vida pública una conducta en nada reprochable".

Noticias relacionadas

"Nadie sospecha que pueda estar en un momento de diversión y haya una persona que lo vaya a utilizar. Esta imagen que quieren hacer creer no forma parte de mi forma de ser, y nunca lo ha hecho. Jamás quería menospreciar a la mujer, sino todo lo contrario", remarcaba entonces.