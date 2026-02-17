El pintor sueco que enamoró a las grandes fortunas de Estados Unidos tras conquistar a Joaquín Sorolla: la obra de Anders Zorn llega a Madrid

Nació en un entorno rural humilde, pero acabó siendo uno de los retratistas más solicitados del siglo XX. La trayectoria de Anders Zorn (1860-1920) estuvo marcada por una infancia que acabó salpicando su obra. Apasionado de su Suecia natal, jamás la abandonó pese a su éxito internacional. Se codeó con monarcas, aristócratas y banqueros. Viajó por Estados Unidos. Arrasó en París. Incluso entabló gran amistad con Joaquín Sorolla. Sin embargo, jamás perdió de vista sus raíces. De hecho, se encargó de reivindicarlas en las acuarelas a las que tanto tiempo dedicó. La Fundación Mapfre las ha reunido en Recorrer el mundo, recordar la historia, una muestra que le corona como uno de los mayores exponentes de la pintura naturalista.

"Es la primera gran retrospectiva que se le dedica en España. Es cierto que parte de su trabajo pudo verse en un proyecto que el Museo Sorolla organizó en 1992, pero no su totalidad. Zorn está muy poco representado en las colecciones nacionales, por lo que será una gran oportunidad para descubrirlo", ha explicado Casilda Ybarra, su comisaria. La exposición, que podrá visitarse hasta el 17 de mayo, le reivindica como uno de los grandes retratistas de su tiempo. En parte, gracias al valor que le dieron los monarcas, aristócratas y banqueros para los que trabajó. Su obra está ordenada cronológicamente para identificar cómo sus cambios vitales influyeron en su producción.

'Domingo por la mañana' (1891), de Anders Zorn. / BUKOWSKI

Era un virtuoso de la acuarela, una técnica que desarrolló en los distintos viajes que realizó durante su juventud. España fue uno de sus destinos predilectos. Hasta el punto de visitarlo en nueve ocasiones entre 1881 y 1914, lo que demuestra el profundo interés que le despertaba. "La imagen romántica que el país tenía en Europa entonces le animó a venir. Diego Velázquez era su referente. Y, aquí, descubrió a Joaquín Sorolla y Ramón Casas", ha sostenido Ybarra. Inmortalizó la sociedad madrileña. Se interesó por el urbanismo moderno. En sus piezas se observa claramente la herencia del estereotipo romántico, en particular a la hora de representar a la mujer española.

"Reflejó de forma magistral la luz", ha subrayado Ybarra. Establecido en París desde 1888, el artista se coronó junto a otras personalidades como John Singer Sargent. Su popularidad era tal que Estados Unidos se interesó por él. Y, rápidamente, se convirtió en uno de los retratistas favoritos de las grandes fortunas. No obstante, jamás olvidó sus orígenes. Y, en 1896, tras dos décadas fuera, regresó a Mora, donde falleció en 1920.

'Placer de verano' (1886), DE Anders Zorn. / Hans Thorwid

Su amor por Suecia le llevó a impulsar diversas iniciativas destinadas a preservar y promover la cultura rural de Dalecarlia, su región: organizó concursos de música y danza popular, reunió una importante colección de textiles y objetos tradicionales y creó Gammelgård, un museo al aire libre que llegó a albergar unas 40 cabañas de madera típicas de la región, algunas datadas en la Edad Media. En total, el recorrido que propone la Fundación Mapfre acoge 130 obras entre acuarelas, grabados y esculturas. Un conjunto artístico que profundiza en el duelo entre lo cosmopolita y lo tradicional que tanto abordó.