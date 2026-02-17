Quién es Pablo Posse, el ingeniero aeroespacial que dimite como diputado del PP en la Asamblea de Madrid

En la sala de comisiones, Pablo Posse se levantó para leer un mensaje breve y dejar otro anuncio aún más directo: renunciará a su acta de diputado. Fue este martes en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades, el espacio parlamentario que más ha marcado su paso por la Asamblea de Madrid. En la misma intervención, avanzó que "en los próximos días" dejarán sus puestos dos altos cargos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid tras el cese de Emilio Viciana. Se trata del director general de Universidades, Nicolás Javier Casas, y la directora general de Secundaria, FP y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera, según explicó Posse tras recibir un texto de ambos.

Pablo Posse Praderas (Madrid, 22 de enero de 1995) llegó a la política autonómica con un perfil técnico. En su ficha pública consta que cursó el Grado en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), con especialidad en propulsión aeroespacial. Su trayectoria antes de ocupar un escaño se había desarrollado en dos ámbitos: entre septiembre de 2019 y junio de 2023 trabajó en Tekia Ingenieros como ingeniero de proyectos y simulación; y durante más de una década, desde septiembre de 2011 hasta junio de 2023, figura como entrenador de baloncesto en el Colegio Sagrados Corazones.

Su entrada en la Asamblea como diputado del Grupo Parlamentario Popular se produce el 13 de junio de 2023. A partir de ahí, su actividad se concentró especialmente en el terreno educativo: desde el verano de 2023 aparece como portavoz del PP en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades, además de etapas como vocal en distintas comisiones y como suplente en la Diputación Permanente (según la relación de cargos que aparece en la web de la Asamblea).

En paralelo, a su agenda institucional incorporó su presencia en órganos vinculados al sistema universitario. En la información de transparencia consta su participación como vocal en el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid y su designación como vocal del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid desde 2024. En su declaración de actividades aparece, además, como vocal del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, con un mandato de cuatro años.

Entre los hitos de legislatura figura también su paso por la comisión de investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y empresas financiadoras, en la que compareció Begoña Gómez. Su anuncio de dimisión en plena comisión de Educación cierra una trayectoria parlamentaria muy relacionada con ese ámbito y añade otro nombre propio al día convulso que vive el área educativa madrileña.