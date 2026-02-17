Las obras de las casi 1.000 viviendas públicas en Los Berrocales comenzarán este año

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), impulsará este año cerca de 1.000 nuevas viviendas públicas en el nuevo desarrollo del sureste de Los Berrocales, en el distrito de Vicálvaro. En total, la EMVS Madrid cuenta, actualmente, con cerca de 2.070 viviendas para alquiler asequible en distintas fases de licitación y ejecución en este ámbito. De ellas, 875 están promovidas directamente por la empresa municipal, mientras que más de 1.194 se desarrollarán a través del Plan Suma Vivienda, mediante fórmulas de colaboración público-privada.

La licitación de las obras en una primera fase de 974 viviendas, que se desarrollarán a través del Plan Suma Municipal, ya ha concluido, y está previsto que los trabajos se inicien este 2026. Asimismo, cerca de 220 viviendas forman parte de la segunda fase del plan y se encuentran actualmente en proceso de licitación. Así lo ha dado a conocer el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, durante la presentación del informe ‘Impacto socioeconómico del proyecto de Los Berrocales en Madrid’, elaborado por PricewaterhouseCoopers a instancias de la junta de compensación de este desarrollo.

El estudio estima que el desarrollo generará un impacto socioeconómico acumulado superior a los 12.170 millones de euros en el PIB de la ciudad y de la Comunidad de Madrid, así como más de 161.000 empleos totales entre 2025 y 2045, considerando las fases de urbanización, edificación y explotación.

Durante su intervención, González ha destacado que Madrid "vive un momento de enorme atracción y crecimiento demográfico", con un aumento medio de 80.000 habitantes al año, lo que obliga a las instituciones a responder "con más vivienda y con mejores barrios". Ante un problema de oferta, ha subrayado, se responde "con más oferta, con planificación, seguridad jurídica y colaboración público-privada".

El delegado ha señalado que Los Berrocales es una pieza clave dentro de los nuevos desarrollos del sureste, que permitirán la construcción de más de 200.000 viviendas en la capital en su conjunto. En concreto, este desarrollo contará con 22.285 viviendas, de las cuales más del 50 % serán de protección pública.

La etapa 1 ya cuenta con la urbanización finalizada y 1.776 viviendas en construcción, con la llegada de los primeros vecinos prevista antes del próximo verano, según las previsiones del Ayuntamiento. La etapa 3 se encuentra prácticamente concluida, mientras que la etapa 2 comenzará en el mes de junio, con una inversión en edificación de 1.591 millones de euros y una contribución estimada de más de 36.000 empleos.

"Los Berrocales es una declaración de intenciones sobre la ciudad que queremos construir en los próximos 20 años", ha destacado el delegado, y ha remarcado que este desarrollo integra soluciones al urbanismo contemporáneo como las supermanzanas, orientadas a mejorar la calidad ambiental, aumentar el espacio peatonal y fomentar barrios más habitables.