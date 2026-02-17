Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Emilio DelgadoAVE AdamuzTrenes Madrid-AndalucíaMercedes ZarzalejoHuelga de médicosJuego responsableCalculadora SMIConcierto MelodyPiso más caro Madrid
instagramlinkedin

BECAS

Nuevo impulso a la investigación en museos y archivos: el Ayuntamiento de Madrid anuncia cinco nuevas becas

Las líneas de estudio abarcan ámbitos como la paleontología, los archivos históricos, la comunicación museística o la divulgación científica

La dotación total será de 30.000 euros, distribuidos en cinco becas de 6.000 euros cada una

La dotación total será de 30.000 euros, distribuidos en cinco becas de 6.000 euros cada una / Ayuntamiento de Madrid

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

El Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, ha hecho pública la convocatoria de cinco nuevas becas de investigación con el objetivo de impulsar esta práctica en materia de museos y fondos documentales de las instituciones municipales.

Durante cuatro meses y con una dotación de 30.000 euros divididos en cinco becas de 6.000 euros cada una, las líneas de estudio abarcarán ámbitos como la paleontológica, los archivos históricos, la comunicación museística o la divulgación científica.

Cinco líneas de investigación específicas

Centrada en paleontología y el coleccionismo, la primera de estas becas abordará las primeras colecciones paleontológicas del Ayuntamiento de Madrid y la Colección Rotondo. Desde el archivo de prensa del Museo de Historia de Madrid, se abre la segunda de las becas, dedicada principalmente a la investigación de sus exposiciones temporales en los últimos 100 años.

Asimismo, se convoca una tercera beca de investigación sobre difusión y comunicación en el Museo de Arte Contemporáneo, seguida por una cuarta centrada en el estudio de los fondos documentales del Archivo de Villa y de otros archivos relacionados con establecimientos vinculados a las artes gráficas en el Madrid del siglo XX, especialmente en el periodo comprendido entre 1950 y 1970.

La quinta y última beca estará destinada al estudio y documentación de las nuevas metodologías en el desarrollo de contenidos audiovisuales y actividades de divulgación e información llevadas a cabo en el Planetario de Madrid.

Fecha de inscripción y requisitos

Entre los requisitos para optar a esta subvención se encuentra el poseer una nacionalidad española o, en su defecto, un conocimiento suficiente de la lengua española equivalente, como mínimo, a un B2 (del que se podrá solicitar acreditación documental). Además, aquellos que deseen optar a esta solicitud deberán poseer un título universitario oficial expedido en el curso académico 2015/2016 o posterior por una universidad española u homologado por el ministerio competente.

El Ayuntamiento recuerda que cada solicitante solo podrá incurrir en una única solicitud (teniéndose solo en cuenta la primera registrada en caso de error), y que solo podrán ser beneficiarias aquellas personas que no hayan disfrutado de esta beca en tres convocatorias anteriores.

Noticias relacionadas

El trámite podrá realizarse online (si se posee de identificación y firma electrónica) o presencial en la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, en la calle Conde Duque 9-11, 28015 Madrid. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 23 de febrero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL