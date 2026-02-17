Nuevo impulso a la investigación en museos y archivos: el Ayuntamiento de Madrid anuncia cinco nuevas becas

El Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, ha hecho pública la convocatoria de cinco nuevas becas de investigación con el objetivo de impulsar esta práctica en materia de museos y fondos documentales de las instituciones municipales.

Durante cuatro meses y con una dotación de 30.000 euros divididos en cinco becas de 6.000 euros cada una, las líneas de estudio abarcarán ámbitos como la paleontológica, los archivos históricos, la comunicación museística o la divulgación científica.

Cinco líneas de investigación específicas

Centrada en paleontología y el coleccionismo, la primera de estas becas abordará las primeras colecciones paleontológicas del Ayuntamiento de Madrid y la Colección Rotondo. Desde el archivo de prensa del Museo de Historia de Madrid, se abre la segunda de las becas, dedicada principalmente a la investigación de sus exposiciones temporales en los últimos 100 años.

Asimismo, se convoca una tercera beca de investigación sobre difusión y comunicación en el Museo de Arte Contemporáneo, seguida por una cuarta centrada en el estudio de los fondos documentales del Archivo de Villa y de otros archivos relacionados con establecimientos vinculados a las artes gráficas en el Madrid del siglo XX, especialmente en el periodo comprendido entre 1950 y 1970.

La quinta y última beca estará destinada al estudio y documentación de las nuevas metodologías en el desarrollo de contenidos audiovisuales y actividades de divulgación e información llevadas a cabo en el Planetario de Madrid.

Fecha de inscripción y requisitos

Entre los requisitos para optar a esta subvención se encuentra el poseer una nacionalidad española o, en su defecto, un conocimiento suficiente de la lengua española equivalente, como mínimo, a un B2 (del que se podrá solicitar acreditación documental). Además, aquellos que deseen optar a esta solicitud deberán poseer un título universitario oficial expedido en el curso académico 2015/2016 o posterior por una universidad española u homologado por el ministerio competente.

El Ayuntamiento recuerda que cada solicitante solo podrá incurrir en una única solicitud (teniéndose solo en cuenta la primera registrada en caso de error), y que solo podrán ser beneficiarias aquellas personas que no hayan disfrutado de esta beca en tres convocatorias anteriores.

El trámite podrá realizarse online (si se posee de identificación y firma electrónica) o presencial en la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, en la calle Conde Duque 9-11, 28015 Madrid. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 23 de febrero.