El Museo del Romanticismo reabre parcialmente y anuncia obras de reforma de "emergencia"

El Museo Nacional del Romanticismo, en Madrid, ha anunciado este martes la reapertura parcial de sus instalaciones, tras el cierre preventivo decretado a finales de enero, y el inicio de una "intervención de emergencia en un plazo aproximado de un mes tras su aprobación por el Consejo de Ministros "en las próximas semanas".

El museo, dependiente del Ministerio de Cultura, anunció su cierre temporal el pasado 28 de enero tras haberse detectado "algunas deficiencias" en una inspección técnica rutinaria.

"Personal técnico del Ministerio de Cultura ha realizado las pertinentes inspecciones y evaluaciones de las instalaciones y se ha determinado que es seguro abrir parcialmente el museo y permitir su visita pública, en tanto se inician las correspondientes obras", ha indicado el departamento de Ernest Urtasun en un comunicado.

Una de las salas del Museo del Romanticismo. / EFE

20 meses de obras

La previsión es que las obras duren 20 meses y contarán con un presupuesto estimado de alrededor de dos millones de euros. La intervención se centrará especialmente en la fachada de la calle de la Beneficencia, así como en algunos espacios orientados a la misma.

"La realización de los trabajos, en cualquier caso, será compatible con la reapertura parcial de las instalaciones, siempre garantizando la seguridad de personas y bienes", subraya el ministerio, que también ha actualizado el plan de autoprotección del edificio y las medidas de prevención de riesgos laborales.

Durante los próximos meses, y hasta la finalización de los trabajos, se adaptará el recorrido de la visita a la colección permanente, seguirán abiertas las salas de exposiciones temporales y se retomará la actividad cultural del museo.

Noticias relacionadas

Además, se reanudarán los servicios de tienda y de cafetería, cuyos espacios han sido recientemente renovados. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Cultura, el Museo Nacional del Romanticismo, situado en el número 13 de la calle de San Mateo, recibió a lo largo de 2025 a más de 115.000 visitantes.