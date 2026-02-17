El Ministerio de Transportes estudiará la mejora de la seguridad vial en la A-4 a su paso por Valdemoro tras las quejas de los vecinos

La Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid se ha comprometido al "estudio y análisis de posibles soluciones" para mejorar la seguridad vial en un tramo de la A-4 a su paso por Valdemoro, donde los vecinos llevan tiempo denunciando una alta siniestralidad por la proliferación de accidentes.

La respuesta viene un día después de que la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdemoro (Acusval) solicitara formalmente un estudio de siniestralidad urgente desde el punto kilométrico 26 de la carretera hasta el 30, con propuestas como el análisis exhaustivo del trazado, la señalización, el firme y las condiciones de seguridad del punto conflictivo.

El colectivo de usuarios ha recordado que la autovía, a su paso por la ciudad madrileña, ha sido "escenario de varios siniestros de especial gravedad, incluidos accidentes mortales entre marzo de 2025 y enero de 2026". El último accidente en este punto fue la tercera muerte que se registró en este mismo tramo de la A-4, en el que un hombre de 45 años falleció tras salirse su vehículo de la vía, que volcó y cayó por un terraplén de unos cinco metros.

En la zona, según denuncian, existen "curvas pronunciadas y un peralte también muy pronunciado", en el que han proliferado los accidentes en los últimos años. Por ello, se "justifica un análisis técnico específico que determine si existen factores estructurales o de diseño que estén influyendo en la accidentalidad". Además, recalcan que, aunque la velocidad máxima en el citado tramo es de 80 km/h, muchos de los conductores "no lo respetan", por lo que también llevan tiempo solicitando medidas de seguridad vial más estrictas, contando además cómo en los últimos meses se ha incrementado la densidad del tráfico.

Este tramo de la A-4 (entre los km 3,9 y 67,8) está gestionado por la Sociedad Concesionaria Autovía A-4 Madrid S.A. bajo el modelo de "peaje en sombra", es decir, mediante una concesión privada, aunque la vía sea de uso gratuito para los conductores. "Que la gestión esté privatizada no exime a la Administración de su responsabilidad en materia de seguridad vial", señalan desde la asociación.

En la respuesta de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, ente dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, una técnica superior comunica que van a proceder al estudio y análisis de las posibles soluciones para proceder a implantar las que sean adecuadas para mejorar la seguridad vial de la zona".

También desde el Ayuntamiento de Valdemoro habían venido reclamando en los últimos años, sin éxito, que se mejorara la seguridad vial en el citado tramo ante la concentración de accidentes, aunque ninguno de los ministros ha atendido por el momento a sus reclamaciones. Según el Consistorio, en 2024 hubo más de 30 accidentes graves en este tramo y entre marzo de 2025 y enero de este año se han producido tres accidentes mortales, dos de los cuales tuvieron lugar la misma noche el pasado 11 de marzo.