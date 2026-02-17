CONCIERTOS
El imprevisto que ha obligado a Melody a cancelar su concierto en Madrid: "Lo más honesto es no seguir adelante"
La cantante no actuará en el concierto que pondría fin a la gira 'Esa Diva', previsto para este 28 de marzo de 2026 en Madrid
Tras un año marcado por su victoria en el Benidorm Fest, su participación en representación de España en Eurovisión 2025 y una gira que ha pasado por todo el país, Melody tenía como broche final el concierto en el Palacio Vistalegre de Madrid. La cita tendría lugar el sábado 28 de marzo de 2026, donde prometía un "espectáculo único que reunirá sus grandes éxitos, los temas más aclamados por sus fans y, por supuesto, el himno que ha marcado su último año: Esa Diva", según informa el propio lugar que acogería, en principio, el evento.
Motivos artísticos
"Acogería" porque en las últimas horas han anunciado a través de un mail que han recibido los compradores de las entradas que el concierto queda cancelado. Los motivos dicen responder a un "motivo artístico" debido a que Melody se encuentra finalizando nueva música y trabajando en la producción de su próxima gira. La artista "considera y siente" que este concierto merece "una propuesta renovada y nuevos temas" para la nueva etapa.
Con este concierto prometía cerrar una etapa muy especial, pero tanto la artista como su equipo consideran que lo más honesto es no seguir adelante con el concierto para "centrarnos en ofrecer, más adelante, una experiencia que esté realmente a la altura de lo que se viene", según han informado.
A los compradores se les reembolsará sus entradas en un plazo de 14 días por el mismo método de pago utilizado en la compra, sin ninguna gestión adicional. Los plazos de devolución pueden variar según la entidad bancaria.
