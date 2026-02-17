Majadahonda celebra su IV Ruta de la Cuchara: fechas, precio y establecimientos participantes

El Ayuntamiento de Majadahonda renueva un año más una de las iniciativas gastronómicas más esperadas en este municipio madrileño. En su IV Edición, la Ruta de la Cuchara reunirá a una docena de establecimientos desde el 19 al 28 de febrero.

Cada uno de los participantes ofrecerá a sus clientes un guiso al precio de 3,80 euros por ración, sin incluir bebida, en un recipiente de barro creado específicamente para esta edición de la ruta, lo que, además de ser un bonito detalle, garantiza que las cantidades sean idénticas en todos los establecimientos.

Lista de establecimientos participantes Contraste : Curry rojo de contramuslos de corral

: Curry rojo de contramuslos de corral Rocka Rolla : Cocido de mi santa madre

: Cocido de mi santa madre Mesón Ousá : Guiso de patatas con pulpo

: Guiso de patatas con pulpo ⁠ As de Bastos : Judiones de La Granja

: Judiones de La Granja Rafaela : Garbanzos con chocos

: Garbanzos con chocos Jardín de la Flaca : Judiones de La Granja con oreja

: Judiones de La Granja con oreja DetapasbaR : Judiones de campo con setas

: Judiones de campo con setas Tasquiña de Adri : Potaje de garbanzos marinera

: Potaje de garbanzos marinera ⁠ Asentida : Lentejas estofadas con chorizo

: Lentejas estofadas con chorizo Bar Rodax : Garbanzos con langostinos

: Garbanzos con langostinos Taberna Gabriela: Verdinas con chipirones y gambón

Entre los más de diez tipos de guisos de cuchara que se podrán degustar, destacan las recetas de patatas con pulpo, los garbanzos con langostinos, los judiones con oreja o las lentejas estofadas, típicos del municipio. Además, todos los establecimientos participantes ponen a disposición de los foodies que quieran unirse a la iniciativa un parking gratuito subterráneo.

Apoyar el comercio local e impulsar la gastronomía

En la celebración de esta IV edición de la Ruta de la Cuchara, el Ayuntamiento de Majadahonda busca apoyar al comercio local e impulsar la gastronomía del municipio. Esta iniciativa se une a otras a lo largo del año, como el Majadahonda BurgerFest, donde los clientes puntúan a los establecimientos participantes para elegir la mejor hamburguesa de autor; el festival gastronómico Majadahonda Foodie, en el Parque de Colón, o el tradicional Concurso de Tapas, que se celebra durante las Fiestas Patronales.