Más de 130.000 madrileños recurren la polémica tasa de basuras en seis meses

Los madrileños han presentado 130.187 recursos y reclamaciones económico-administrativas contra la tasa de basuras desde que empezó a cobrarse hace seis meses, según datos municipales. El Ayuntamiento sostiene que la mayoría se apoya en modelos difundidos por grupos políticos que cuestionan la ordenanza, pero recuerda que solo los tribunales pueden resolver sobre su validez.

130.187 reclamaciones en seis meses

Desde que hace seis meses se comenzó a cobrar la tasa de basuras en Madrid, los vecinos han presentado 130.187 recursos y reclamaciones económico-administrativas contra este impuesto.

Fuentes municipales han detallado a EFE que, a 9 de febrero de 2026, les constaba ese volumen de reclamaciones. Según el Ayuntamiento, la inmensa mayoría se basa en “modelos difundidos por grupos políticos” que se fundamentan en la impugnación de la validez de la Ordenanza.

En este sentido, el Consistorio ha subrayado que ni el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAMM) ni la Agencia Tributaria de Madrid “tienen competencia para pronunciarse sobre la validez de la ordenanza”, una potestad que, según estas fuentes, “corresponde únicamente a los tribunales”.

Una tasa ligada a la normativa europea y a la Ley 7/2022

La tasa de basuras, fruto de la transposición de una directiva europea sobre residuos, incorpora el principio de “quien contamina paga” con el objetivo de incentivar la gestión de los residuos.

En España, la transposición se llevó a cabo mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta norma estableció la obligación para los municipios de más de 5.000 habitantes de implantar una tasa de gestión de residuos que refleje el coste real del servicio, aplicando ese principio.

Quién paga y quién está exento en Madrid

En Madrid, este año, alrededor de 1,7 millones de inmuebles pagan la tasa. Están exentos los garajes y trasteros asociados a viviendas, los solares y los edificios en ruina, al no generar residuos.

También quedan exentos los garajes de uso industrial destinados íntegramente a uso residencial, siempre que el propietario presente una declaración responsable que lo acredite.

En el caso de viviendas vacías y locales sin actividad, solo se abonará la tarifa básica si acreditan anualmente su situación, que se controla con los datos del padrón municipal.

Un pago medio de 140 euros al año

Según los datos difundidos por el Ayuntamiento, los madrileños pagan una media de unos 140 euros al año por vivienda por el servicio de recogida y tratamiento de residuos.