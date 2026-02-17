Los madrileños con hipoteca anterior a 2013 podrán deducirse hasta 1.356 euros por el seguro de hogar en la Renta

La Agencia Tributaria ha confirmado que los madrileños propietarios de una vivienda con seguro de hogar vinculado a su hipoteca podrán aplicar una deducción superior a los 1.000 euros en la próxima campaña de la declaración de la Renta, con un máximo de 1.356 euros, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Requisitos para aplicar la deducción

Esta ventaja fiscal está disponible para quienes adquirieron su inmueble antes de enero de 2013 y mantienen activo el préstamo hipotecario con la entidad financiera correspondiente. Además, el seguro del hogar debe estar vinculado a esa hipoteca y haber sido contratado con la misma entidad desde el inicio del préstamo. La base máxima deducible por inversión en vivienda habitual se sitúa en 9.040 euros anuales. Sobre esta cantidad puede aplicarse un 15 %, lo que permite alcanzar una deducción máxima de 1.356 euros. No es posible desgravar el total del importe abonado por el seguro.

Únicamente se puede incluir en la deducción la parte del seguro asociada a la hipoteca, que habitualmente cubre el valor de la vivienda frente a siniestros importantes. Las coberturas adicionales o conceptos complementarios quedan fuera de la base deducible. Esta desgravación forma parte de las deducciones vinculadas a la inversión en vivienda habitual que continúan vigentes en el actual marco normativo.

Fechas y obligaciones en la campaña de la Renta

El plazo para presentar el IRPF correspondiente al ejercicio fiscal de 2024 se abrirá el 8 de abril. Estarán obligados a declarar los contribuyentes que hayan percibido rendimientos íntegros iguales o superiores a 22.000 euros anuales. También deberán hacerlo quienes hayan obtenido 15.876 euros si han tenido más de un pagador durante el año. El resultado final, a ingresar o a devolver, dependerá de las deducciones aplicables en cada caso.

En esta campaña continúan vigentes otras deducciones relevantes, como la destinada a quienes conviven con ascendientes mayores en la vivienda habitual. Esta puede alcanzar hasta 2.500 euros para familias que cuidan de personas mayores de 75 años, siempre que se cumplan los requisitos de convivencia e ingresos.