'Madridistas por el mundo', de Almaty a Lisboa detrás del Real Madrid: "En Japón me confundieron con Morata"

Madridista hasta la médula, el camarero Adrián Manzanero no se pierde ni un partido del equipo blanco ni siquiera en el extranjero, lo que le ha traído a Lisboa para el duelo de la Liga de Campeones de este martes ante el Benfica, tras un periplo iniciado en 1984 y que le ha llevado a lugares como Kazajistán o Japón, donde le confundieron con Álvaro Morata.

Manzanero, de 54 años, ha acudido junto a dos amigos y vecinos de Villar del Olmo (Madrid), Ricardo, que es electricista de profesión y tiene 56 años, y otro que prefiere no identificarse y dice que es transportista.

Llegaron este martes a las 07.15 hora local (misma hora GMT): "Es la segunda vez que venimos en 20 ó 25 días, y esperamos que esta vez sea mucho mejor que la pasada", dijo a EFE Manzanero, en referencia al encuentro de la fase regular disputado el pasado 28 de enero contra las 'águilas', que acabó con la derrota del Real Madrid por 4-2.

Para Ricardo, peor no se puede hacer que en esa ocasión, así que espera que esta vez vaya mejor. Auguran una victoria esta noche de los blancos por 1-3 o 1-2 y, pese a admitir que el técnico del Benfica, José Mourinho, "dejo huella" en su etapa en el Madrid, ahora solo tienen "ojos y vista" para Álvaro Arbeloa. "Es nuestro entrenador y quien nos tiene que sacar las castañas del fuego", resumió Manzanero.

Los tres viajan a todas partes para ver al Real Madrid y muestran a EFE sus cazadoras donde pone en la parte de atrás 'Madridistas por el mundo'. "Vamos a todos los campos de España -detalló el camarero-, este año hemos estado en Kazajistán viendo al Real Madrid, hemos estado también aquí en Lisboa, en Grecia..." Otras paradas han sido Finlandia, Estonia, Letonia, Ucrania y Japón. Que Manzanero recuerde, no les queda ningún rincón de Europa donde no hayan visto al equipo.

Él lleva desde 1984 siguiendo a los blancos; Ricardo, tres años; y el amigo transportista, un par de años. Falta un cuarto amigo, Eugenio, que esta vez se ha "escapado", como indicó bromeando Manzanero, porque se ha quedado en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

A Manzanero le han pasado multitud de anécdotas durante sus años siguiendo al combinado. "La mejor es cuando lo confundieron a él con Morata", ríe Ricardo, a lo que Manzanero precisó que ocurrió en Japón, donde en un restaurante vieron una foto del futbolista y le tomaron a él por el jugador. "Ya ves tú, yo con este cuerpo", dijo Manzanero tocándose la tripa. "La verdad es que fue un cachondeo porque los mismos jugadores se descojonaron cuando se enteraron y fue una anécdota divertida". En otra ocasión en Finlandia, coincidieron con los padres de Fede Valverde y trabaron una "amistad tremenda" con ellos.

Gracias al fútbol, han podido viajar y ver mundo, lo que compaginan con sus trabajos. ¿Y las familias que piensan? "Están deseando que nos vayamos y que no volvamos", subrayó Ricardo divertido.

Dos aficionados del Real Madrid este martes en una céntrica plaza de Lisboa (Portugal), horas antes del duelo de la Liga de Campeones ante el Benfica. / Blas Díaz / EFE

Estos tres amigos son algunos de los muchos aficionados que han viajado a la capital lusa para apoyar al equipo. Aitor, un administrativo de Valdemoro, de 19 años, llegó el lunes por la tarde, y en declaraciones a EFE apuntó que espera que el Madrid dé una imagen "algo mejor" que la que dio la última vez. Por ello, predice un 0-3 para el equipo.

Aun así, se deshace en halagos para Mourinho, como "referente del cambio generacional que hubo el Real Madrid en el 2010, en el 2011, es el que inició el camino a la décima". "Gracias a él a día de hoy estamos donde estamos, volvemos a ser el equipo que somos en Europa, y somos un equipo temible gracias a él", aseguró cuando caminaba con unos amigos por la Praça do Comércio de la ciudad.

Noticias relacionadas

No muy lejos, junto a las letras gigantes de Lisboa, aguardaban para hacerse una fotografía Jorge y Marta, dos hermanos de Madrid que trabajan en recursos humanos. Jorge predijo un "partido difícil", pero imagina que finalmente los merengues saldrán adelante, mientras que Marta, que es "hincha de toda la vida", asintió. Esperan un 0-2 para los blancos.