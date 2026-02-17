Más Madrid formaliza una querella contra el Plan Reside de Almeida: "Vamos a llegar hasta el final con este despropósito"

Sin dejarse desanimar por el archivo de la Fiscalía provincial a la denuncia en la que acusaba al Ayuntamiento de la capital de prevaricación por su supuesta inacción frente a las viviendas turísticas ilegales, Más Madrid ha vuelto a la carga presentando una querella contra el Plan Reside del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

"Formalizamos nuestra demanda contra el Plan Expulsa porque, lejos de regularizar los pisos turísticos ilegales, como ha proclamado Almeida, su normativa supone una rendición al lobby inmobiliario y turístico", ha explicado la concejala Lucía Lois en un audio remitido a los medios.

Para la formación liderada por Rita Maestre, el plan municipal para regular la convivencia entre viviendas de uso turístico (VUT) y residenciales es "un ejemplo perfecto" de cómo "están robando Madrid", pues ha "abierto la veda" para que bloques enteros "donde hoy viven familias" puedan transformarse en este tipo de negocios, lamenta.

La edil de la oposición va más allá y señala que la normativa no solo supone "arrodillar el derecho a la vivienda ante fondos buitres y grandes inversores", sino que, además, es una "chapuza" que no incluye la memoria de sostenibilidad económica obligatoria por ley. "Vamos a llegar hasta el final con este despropósito", zanja Lois.

La regulación aprobada por el Consistorio divide Madrid en dos zonas diferenciadas: el APE 00.01, que abarca el distrito Centro y algunos barrios colindantes, y el resto de la ciudad. La norma prohíbe los pisos turísticos dispersos en toda la ciudad, salvo contadas excepciones, pero permite la conversión de edificios enteros de uso residencial en inmuebles de uso turístico en esa zona delimitada como casco histórico.

Lo hace a través de dos supuestos principales: por un lado, inmuebles con grado de protección 1 y 2 que podrán transformarse a perpetuidad en este tipo de negocios y, por otro, edificios con nivel de protección 3 que, con la excusa de ser rehabilitados, podrán dedicarse a esta actividad durante un plazo de 15 años antes de ser devueltos al uso residencial. Analizando el catastro, el APE suma un total de 17.839 parcelas edificadas, de las cuales 1.433 no tienen nivel de uso por ser Iglesias, edificios administrativos u otras excepciones.