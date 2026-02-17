El Madring, a examen: carrera de prueba antes del GP de F1 en Madrid

El circuito de Madrid que acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1 del 11 al 13 de septiembre planea celebrar en las semanas previas una carrera de categoría nacional como ensayo general. El objetivo es comprobar el estado del trazado y evitar incidentes como el registrado en Las Vegas en 2023.

La iniciativa fue anunciada por el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, José Vicente de los Mozos, durante una visita a las obras del nuevo circuito, que se construye en el recinto ferial y en el barrio de Valdebebas. Según explicó, ya se han iniciado contactos con la Real Federación Española de Automovilismo, que sería la encargada de avalar la prueba.

"Nuestra idea es hacer una carrera de más bajo nivel antes del 11 de septiembre para testear que pasen los coches y que no nos pase lo que ocurrió en Las Vegas", afirmó De los Mozos ante los periodistas. El directivo aludía así al incidente registrado en el gran premio urbano celebrado en noviembre en la ciudad estadounidense, cuando una tapa de alcantarilla se soltó y obligó a interrumpir los entrenamientos.

De los Mozos detalló que el asunto se aborda de forma coordinada entre la dirección del nuevo circuito de Fórmula Uno, bautizado como Madring, la Federación de Automovilismo y el Consejo Superior de Deportes.

"Estamos en línea con ellos y hablando con todas las administraciones. Todos estamos contentos de que este Gran Premio de España sea algo diferente e ilusionante para el mundo", añadió.

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema también valoró la renovación del acuerdo de Barcelona con la Fórmula Uno para organizar un gran premio en 2028, 2030 y 2032, alternándose con el circuito belga de Spa-Francorchamps.

"Contento de ver que hay otro circuito español que va a seguir tres años. Para España, es bueno que haya años con dos grandes premios. Demuestra que España es un actor clave en el mundo de la Fórmula Uno", subrayó.