Islazul podría cambiar de dueño: Castellana Properties confirma que está negociando la compra del centro comercial

La socimi asegura que negocia con el fondo inmobiliario británico Henderson Park pero de momento "ninguna de las partes ha asumido ningún compromiso"

Una de las entradas del centro comercial Islazul, en Madrid.

La socimi Castellana Properties ha anunciado este martes que está negociando la adquisición del centro comercial madrileño Islazul, propiedad del fondo inmobiliario británico Henderson Park, sin que, hasta el momento, exista ningún compromiso en firme al respecto.

Así lo ha explicado este martes la entidad en un comunicado remitido a la CNMV española, en el que matiza la información publicada hoy por el diario Cinco Días, que daba por hecha la operación e incluso cifraba el precio de compra en 340 millones de euros.

De esta forma, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17.7 del Reglamento sobre Abuso de Mercado, Castellana Properties confirma que dichas conversaciones existen y añade que, a fecha de hoy, "ninguna de las partes ha asumido ningún compromiso de compra y venta en relación con el centro comercial".

En cualquier caso, asegura que informará al mercado "de cualquier hito adicional" al respecto que se produzca, de conformidad con la normativa aplicable.

