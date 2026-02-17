Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS EN LA COMUNIDAD

Golpe al cultivo ilegal de droga en Chinchón: 360 plantas de marihuana incautadas y cuatro detenidos

La colaboración ciudadana facilitó la identificación de los detenidos, a los que se les acusa de pertenencia a grupo criminal, delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, tenencia ilícitas de armas y defraudación de fluido eléctrico

Imagen de archivo de una plantación ilegal de marihuana.

Paula Correa

Madrid

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por el presunto cultivo de marihuana en plantaciones dentro de edificaciones localizadas en la vega de Chinchón, donde se han incautado de 360 plantas en estado de floración y dos armas de fuego. Además, los agentes han cursado investigación de otros cuatro implicados.

La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana, cuya participación ha sido determinante para localizar las plantaciones e identificar a los implicados, según informa la Benemérita en un comunicado. La información sobre la posible existencia de una plantación de marihuana ubicada entre las poblaciones de Titulcia, Morata de Tajuña y Chinchón permitió ubicar el lugar exacto, el cual era frecuentando por diversas personas, por lo que se solicitó una orden judicial de entrada y registro de las diferentes edificaciones de los recintos parcelarios de la zona.

Los agentes registraron diferentes edificaciones de los recintos parcelarios de la zona en los que intervinieron tres plantaciones de marihuana con 360 plantas en estado de floración, dos armas de fuego sustraídas en 2020, 80 cartuchos de munición, un machete de grandes dimensiones, 660 euros en efectivo y tres vehículos de alta gama.

A los implicados se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, blanqueo de capitales, tenencia ilícitas de armas, receptación y defraudación de fluido eléctrico por el cultivo de marihuana indoor.

