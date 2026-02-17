El importante aviso que lanza de Metro de Madrid a todos los viajeros: lo que no debes hacer bajo ningún concepto

Metro de Madrid vuelve a poner el foco en algo que a menudo pasa desapercibido: la normativa dentro de las instalaciones. Viajar no depende solo de trenes y horarios, sino también de cómo nos comportamos en un espacio compartido. Es crucial seguir la normativa para evitar incomodar a los demás pasajeros y, por ende, disfrutar de un buen servicio del suburbano.

En los últimos días, la empresa ha reforzado su comunicación con recordatorios orientados a mejorar la convivencia en la red. Este tipo de avisos encajan con una línea de trabajo que la capital impulsa desde hace tiempo, centrada en promover hábitos que faciliten los desplazamientos diarios.

En concreto, la compañía ha difundido una recomendación que, pese a parecer lógica, mucha gente no hace. Lo ha hecho a través de su cuenta de X, animando a los usuarios del transporte público a usar adecuadamente los elementos del mismo. En el caso de Metro de Madrid, la idea es sencilla: queda prohibido apoyarse en las barras para viajar.

Una campaña que busca reforzar el respeto entre viajeros

En vez de poner todo el peso del cuerpo en la barra, el suburbano recomienda sujetarla con una mano para viajar con seguridad, dejando además espacio para que otras personas puedan utilizarlas.

El mensaje apela directamente al civismo y se enmarca en una campaña iniciada el año pasado, que tiene como objetivo de reforzar el respeto entre viajeros. Desde entonces, en las pantallas de Metro de Madrid aparecen indicaciones sobre cómo moverse por el vagón y el andén. Entre ellas, dejar salir antes de entrar, hablar en voz baja por teléfono, usar auriculares para la música o bajar la mochila cuando hay mucha gente.

Dentro de la estrategia, también se mejoró la identificación de los asientos reservados con plazas marcadas en color verde, pensadas para personas con movilidad reducida, mayores y embarazadas. Hasta entonces, se señalaban sobre todo con pegatinas azules en las ventanillas.

Puertas automatizadas

En paralelo, la modernización de la infraestructura también avanza. Desde finales de mes pueden verse los primeros módulos de puertas de andén vinculadas a la futura línea automática, comenzando por Legazpi y con extensión gradual al resto de la Línea 6. El despliegue completo se alargará hasta 2027, coincidiendo con la llegada de nuevos trenes.

Según la información difundida por la Comunidad de Madrid, las unidades se trasladarán en tren desde la zona de Arganzuela-Planetario a las 28 estaciones de la línea circular y, tras finalizar la instalación en Legazpi, se prevé un ritmo aproximado de un mes por estación. Durante los trabajos, se mantendrá la señalización para advertir de las obras y recordar la distancia de seguridad en los andenes.