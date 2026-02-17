Madring mete la quinta marcha: el Gran Premio de Madrid ya ha vendido 80.000 entradas y tendrá listo el circuito a final de mayo

Madring aprieta el acelerador. O al menos sostiene la velocidad. José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, ha asegurado este martes que las obras del circuito semiurbano de Madrid donde se correrá el Gran Premio de España de Fórmula 1 —del 11 al 13 de septiembre de este año— siguen según lo previsto: estarán terminadas a finales de mayo. Y, de paso, ha dejado otro dato potente: ya van más de 80.000 entradas vendidas.

De los Mozos lo ha confirmado en un acto celebrado en el recinto ferial madrileño, donde además se ha oficializado el acuerdo comercial con Ford, que se suma como uno de los patrocinadores del gran premio.

“Se están cumpliendo todos los hitos, tanto comerciales como de obra. Las obras van bien y el circuito estará listo a finales de mayo”, ha subrayado el directivo, que también ha reconocido el trabajo de las empresas encargadas de levantar el trazado, cuya primera piedra se colocó en abril del año pasado.

Mitad urbano, mitad circuito clásico

El circuito, bautizado como MadRing, tendrá 5,4 kilómetros de longitud y 22 curvas. La carrera se disputará a 57 vueltas y el recorrido será híbrido: parte discurrirá por Ifema y parte por la zona de Valdebebas, combinando tramos ya existentes con otros de nueva construcción.

Sobre la venta de entradas, De los Mozos ha explicado que el ritmo está siendo muy bueno y que el límite, ahora mismo, no lo marca la demanda, sino la disponibilidad de tribunas: “Si no vendemos más es porque vamos sacando entradas a la venta a medida que se montan las últimas gradas. Pero cada vez que salen, se agotan”, ha celebrado.

En el evento han participado también el presidente de Ford Iberia, Jesús Alonso, y el director general del Gran Premio de España de F1, Luis García Abad. Por último, De los Mozos ha agradecido a Ford su apoyo, especialmente por aportar la flota de vehículos que se usará para cubrir las necesidades logísticas de la organización.