Getafe y Leganés lideran la mayor presión de demanda de alquiler en España según Idealista

Getafe y Leganés, ambos en la Comunidad de Madrid, encabezan el ranking de demanda relativa en el mercado del alquiler en España, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Idealista. El análisis se centra en municipios con más de 200 anuncios publicados en la plataforma y mide la presión de demanda en relación con la oferta disponible en cada localidad.

La foto que dibuja el informe es clara: la mayor tensión no se concentra necesariamente en la capital, sino en ciudades del entorno metropolitano, donde la búsqueda de pisos en alquiler es especialmente intensa frente al parque ofertado.

Ocho municipios por delante de Madrid capital

Además de Getafe y Leganés, el listado sitúa a otras localidades madrileñas en posiciones destacadas. Móstoles ocupa el puesto 6; Alcalá de Henares, el 7; Alcorcón, el 9, y Torrejón de Ardoz, el 11. También aparecen Alcobendas (16) y San Sebastián de los Reyes (18).

En conjunto, son ocho las poblaciones madrileñas que figuran por delante de la ciudad de Madrid, que cae al puesto 28 en demanda relativa de alquiler, según el estudio.

Barcelona también concentra la presión en la periferia

Tras los dos municipios madrileños que lideran el ranking nacional, el top 5 lo completan Terrassa, L’Hospitalet de Llobregat y Sabadell, en la provincia de Barcelona.

Idealista subraya que la dinámica se repite en el área metropolitana de Barcelona: varias ciudades aparecen antes que la capital catalana, que se sitúa en el puesto 17. Entre ellas figuran Mataró (10) y Badalona (14).

El patrón se repite en otras provincias

El portal señala que este desplazamiento de la demanda hacia municipios distintos de la capital también se observa en otras provincias. En Valencia, Paterna (20) y Torrent (21) se sitúan por delante de la ciudad de Valencia, que aparece en el puesto 51.

En Alicante, la provincia que más municipios aporta al ranking, con 19, Alcoy (37), Elche (46), San Juan de Alicante (60) y San Vicente del Raspeig (62) registran mayor demanda relativa que la propia ciudad de Alicante (67).

Noticias relacionadas

En Canarias, San Cristóbal de La Laguna (23) es la población con mayor demanda relativa en Santa Cruz de Tenerife y, junto a Granadilla de Abona (34) y Arona (36), supera a la capital tinerfeña (38). En Las Palmas, Telde (30) aparece por delante de Las Palmas de Gran Canaria (33). Y en Cádiz, Jerez de la Frontera (56) adelanta a la ciudad de Cádiz (90).