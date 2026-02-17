El Festival Leer Juntos celebra su segunda edición en Madrid con una propuesta que sitúa la literatura en el centro de la vida cotidiana. Bajo el lema La vida entre líneas, el festival parte de la idea de que la literatura no es una práctica aislada, sino una forma de estar en el mundo. Organizado por Be Cooltural y con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el patrocinio principal de Casa del Libro, el encuentro reúne a lectores y autores en una programación que combina reflexión, diálogo y actividades prácticas. Las sesiones se desarrollarán en espacios como la Fundación Ortega Marañón, Casa del Libro Gran Vía, la Biblioteca del Ateneo de Madrid, el hotel Casa de las Artes Meliá Collection y distintas librerías de la capital.

Autores y conversaciones para leer el presente

El cartel reúne a figuras del panorama literario, ensayístico y periodístico actual. Entre las participantes figuran la escritora y editora francesa Vanessa Springora, autora de El consentimiento; Diego S. Garrocho; Lucía Solla Sobral; Sara Torres; Laura Ferrero; Marta García Aller; Sabina Urraca; Pablo Cerezo; Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta; y Marta Pérez-Carbonell, entre otros.

La programación se articula en torno a conversaciones que abordan la relación entre literatura y vida contemporánea. Entre ellas destacan Leer el presente, un diálogo sobre libros y mirada crítica con Diego S. Garrocho, Marta García Aller, Laura Ferrero y Pablo Cerezo; Lo que no se nombra, un encuentro entre Vanessa Springora y Lucía Solla Sobral moderado por Ana Marcos; y El arte de contar historias, con Ángela Banzas y Marta Pérez-Carbonell.

Festival Leer Juntos 2026 en Madrid: autores, talleres y lectura compartida del 18 al 21 de febrero. / Cedida

El programa incluye además un consultorio literario con Sara Torres, centrado en la lectura en voz alta de textos propios y ajenos, y una masterclass de escritura con Sabina Urraca.

Actividades familiares y compromiso social

El festival mantiene su apuesta por ampliar los públicos de la lectura con talleres creativos y una reading party familiar, concebida como experiencia de lectura colectiva. La iniciativa también se extiende a centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid, como el IES José Saramago de Arganda y el Centro de Formación Padre Piquer, y al Centro Penitenciario de Alcalá Meco (Mujeres), donde se celebrará un club de lectura con la participación de Blanca Lacasa, autora de El accidente (Libros del Asteroide). El proyecto ha recibido una subvención de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid y cuenta con la colaboración de diversas instituciones culturales y editoriales.

El festival se celebra en Madrid del 18 al 21 de febrero y ofrece acceso libre y gratuito hasta completar aforo, salvo en aquellas actividades que requieren inscripción previa.