La exedil de Móstoles presenta una querella contra el alcalde por presunto acoso sexual y laboral

La exconcejala de Móstoles que denunció internamente al alcalde de la localidad madrileña, Manuel Bautista, ha presentado finalmente una querella por un presunto acoso sexual y acoso laboral, además de los delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés, ha confirmado a EFE que la querella ha sido presentada este lunes en la sala de lo penal del Juzgado de Instancia de Móstoles y se dirige, además de contra el alcalde, contra el PP como persona jurídica, en aplicación de los artículos 184.5 y 31bis del Código Penal.

Noticias relacionadas

Según el letrado, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular, han obligado a nuestra representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente".