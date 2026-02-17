TRIBUNALES
La exedil de Móstoles presenta una querella contra el alcalde por presunto acoso sexual y laboral
La demanda por la vía penal se dirige también contra el PP como persona jurídica por la "ausencia de respuesta institucional"
EFE
La exconcejala de Móstoles que denunció internamente al alcalde de la localidad madrileña, Manuel Bautista, ha presentado finalmente una querella por un presunto acoso sexual y acoso laboral, además de los delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.
Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés, ha confirmado a EFE que la querella ha sido presentada este lunes en la sala de lo penal del Juzgado de Instancia de Móstoles y se dirige, además de contra el alcalde, contra el PP como persona jurídica, en aplicación de los artículos 184.5 y 31bis del Código Penal.
Según el letrado, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular, han obligado a nuestra representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente".
