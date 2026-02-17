El edificio Metrópolis se reinventa: gastronomía, hotel y zonas privadas en plena Gran Vía

Uno de los edificios más fotografiados de Madrid abre una nueva etapa. El Metrópolis, coronado por la Victoria Alada y emblema del cruce entre Gran Vía y Alcalá, estrena un proyecto impulsado por Sandro Silva y Marta Seco, distinguidos como Mujer y Hombre del Año 2025 en los Premios Vanitatis, que combina zonas privadas para socios con espacios de restauración y un hotel boutique en pleno centro de la capital.

Cúpula Metrópolis. / Club Metrópolis

Inaugurado en 1911 como sede de una aseguradora, el edificio está protegido como Bien de Interés Patrimonial. La intervención, según explican sus promotores, ha requerido "seis años de obras y muchos pulsos con Patrimonio" para adaptar 6.000 metros cuadrados a nuevos usos, manteniendo el "caparazón" histórico. Sandro Silva, con pasado como futbolista, describe el momento con una imagen deportiva: abrir el edificio Metrópolis es "ganar la Champions, el Balón de Oro y haber debutado con Messi y Ronaldo a la vez", sostiene en una entrevista en Fuera de Serie.

El modelo se presenta como híbrido. Dos plantas con oferta gastronómica, además de terrazas a pie de calle, estarán accesibles a cualquier cliente. El resto del edificio se orienta a una comunidad de 1.500 socios, que este año han pagado 2.000 euros de inscripción y 3.500 euros de cuota anual (5.500 euros en total).

Marta Seco enmarca la idea en la voluntad de no cerrar del todo un lugar simbólico: "Nos parecía duro cerrar totalmente al público un espacio tan simbólico, así que inventamos este concepto híbrido para que el madrileño y el turista puedan disfrutarlo, mientras los socios tienen sus espacios propios y prioridad de reserva". De hecho, ñas membresías se agotaron en pocas semanas y hay lista de espera.

Gastronomía en varias capas: del guiño castizo al ambiente nocturno

El conjunto reúne siete conceptos gastronómicos. Entre los espacios abiertos al público se citan Tasca Fina, planteada como homenaje a la taberna y el producto nacional; Barra de Oricios, enfocada en marisco; y Spa de Langosta, con música en directo y servicio hasta la madrugada. El resto de propuestas queda vinculada al funcionamiento interno del edificio, en una combinación de carta de temporada, producto y formatos pensados para distintos momentos del día. Desde una amplia selección de quesos nacionales e internacionales, charcutería, hasta crudos y marinados, así como pizzas, arroces, pescados y carnes.

Coctelería Spa de Langostas. / Club Metrópolis

La rehabilitación incluye un hotel de 19 habitaciones, que ya ha recibido a Chris Hemsworth como primer huésped. Aunque no se plantea como exclusivo, sus promotores apuntan que será difícil reservar. También se espera una agenda de más de 200 experiencias anuales y la apertura en primavera del acceso a la cúpula, presentada como uno de los principales atractivos del edificio.

Noticias relacionadas

La dimensión del proyecto: empleo, dirección y el grupo detrás

La operación suma 370 trabajadores, más de 120 en cocina, y está dirigida por Antonio Menéndez, ex de Vega Sicilia. La pareja inició su trayectoria en Madrid en 2004 con El Paraguas y en la actualidad gestiona un grupo con negocios como Áurea, Amazónico, Ten con Ten o The Library, con presencia internacional.