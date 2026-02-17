Dónde comer 'tangyuan', el dulce de arroz más típico del Año Nuevo chino en Madrid

Aunque hace ya dos meses que los madrileños brindábamos con champán y nos comíamos 12 uvas frente a un reloj que marcaba el inicio del año nuevo 2026, esta festividad es celebrada de forma distinta en la cultura occidental, y no solo en cuanto a fechas. Hoy, 17 de febrero, la cultura oriental celebra el Año Nuevo chino que, con más de 4000 años de historia y coincidiendo con el comienzo del ciclo del cultivo, despide el Año de la Serpiente para dar paso al Año del Caballo.

Presentación del Año Nuevo chino, el Año del Caballo de Fuego, este miércoles en el Centro Cultural Chino en Madrid. / Borja Sánchez-Trillo (EFE)

Reunión familiar, unidad y buena suerte: tangyuan

Además de los desfiles y demás tradiciones que se podrán disfrutar esta semana en la capital y especialmente en el barrio de Usera, uno de los grandes choques culturales se encuentra en la gastronomía. Buscando un menú que simbolice la prosperidad, unión y buena fortuna, algunos de los platos clásicos que se servirán en esta cita serán los jiaozi (dumplings), que representan la riqueza; el pescado entero, para atraer la abundancia; los rollitos de primavera, que simbolizan lingotes de oro, o el pato laqueado, que representa la fidelidad.

Pero si algo destaca entre estos platos típicos de la cultura china, son los tangyuan. Descritos como bolas de arroz glutinoso con un relleno dulce, este postre sumamente tradicional representa la reunión familiar, la unidad y la buena suerte, debido a su forma redonda y a la pronunciación de su nombre.

Con rellenos como sésamo negro, pasta de alubias rojas o cacahuete, comer estos dulces en un almíbar dulce es considerado como una forma de atraer la buena fortuna y la felicidad al hogar.

Restaurante Han

Ubicado en la Calle Bordadores 4, cercano a la Estación de Ópera, este restaurante de cocina asiática (con platos tanto chinos como japoneses) propone un enfoque de autenticidad para todos aquellos que deseen experimentar, por precios que rondan entre los 20 y 30 euros por persona.

Con un horario de martes a domingo de 13:00 a 16:30 y de 19:30 a 23:30 horas, este local se presenta como el destino perfecto para probar los famosos tangyuan, presentes en su carta por 7,95 euros por cada 3 unidades. Con precios asequibles y una atmósfera acogedora, este restaurante calificado con 4,9 sobre 5 estrellas por los usuarios permite reservas y pedidos para llevar, lo que lo hace perfecto para poder disfrutar de este dulce sin perderte ninguno de los eventos de esta festividad.