Dos detenidos en Vicálvaro por simular trabajar de repartidores para atracar una joyería

La Policía Nacional ha detenido a dos varones en Vicálvaro que simularon trabajar de repartidores para atracar una joyería con una furgoneta robada previamente.

Según recoge la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la trabajadora fue maniatada mientras se perpetraba el robo de 180 piezas de joyería por valor de más de 28.000 euros. Los dos varones fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de robo con violencia, robo con fuerza y detención ilegal, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial, que ordenó su ingreso en prisión.

Los hechos sucedieron el pasado 20 de noviembre en una joyería del distrito madrileño de Vicálvaro. Los autores robaron días antes una furgoneta en la ciudad de Zaragoza y se desplazaron a Madrid para utilizarla en el atraco. Uno de los autores simuló ser repartidor y llamó al timbre del establecimiento. La empleada le abrió y cuando el varón estuvo lo suficientemente cerca de la mujer, le agarró los brazos y la empujó a la trastienda mientras el otro hombre accedió a la joyería y bloqueó la puerta de acceso con un paraguas para evitar que se cerrase y poder huir.

Una vez en el interior del comercio, los delincuentes maniataron a la empleada en la trastienda y la amenazaron para que no gritase. Ambos actuaban de forma coordinada y se iban turnando, mientras uno vigilaba a la mujer, el otro sustraía las joyas del establecimiento, llevándose 180 piezas de joyería valoradas en más de 28.000 euros. Transcurridos apenas diez minutos abandonaron la joyería con los efectos robados en dos mochilas, dejando inmovilizada a la trabajadora. Cuando se marcharon, la mujer se incorporó como pudo y llamó por teléfono a un vecino que se personó en el lugar y consiguió liberarla alertando a la policía y a los servicios de emergencia.

Identificación de los autores

Avanzadas las pesquisas, los investigadores consiguieron identificar a los dos presuntos autores, llegando a constatar que habían realizado el atraco a la joyería para saldar una deuda contraída por uno de ellos, que rondaba los 5.000 euros. Una vez localizados, se estableció un dispositivo especial de vigilancia que culminó el pasado 4 de febrero con la entrada y registro de dos viviendas situadas en las localidades madrileñas de Humanes y Leganés.

En uno de los registros, los agentes localizaron a uno de los autores en el interior de un vehículo en el que pernoctaba, con una escopeta simulada debajo del colchón utilizado para dormir. En el otro registro, se incautó una pistola simulada, además de la ropa utilizada para perpetrar el robo.

Por estos hechos, estas dos personas fueron detenidas como presuntos autores de un delito de robo con violencia, robo con fuerza y detención ilegal. Tras su paso a disposición judicial, se decretó su inmediato ingreso en prisión.