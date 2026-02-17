BAILE DE ESCAÑOS
Desbandada en la Asamblea de Madrid: 49 diputados han dejado su acta desde el inicio de la legislatura
El trasvase de cargos hacia el Gobierno central y la administración regional marca el relevo de un tercio de la cámara, con el Partido Popular y Más Madrid como las formaciones más afectadas
EFE
Más de un tercio de los diputados de la Asamblea de Madrid han renunciado a su acta durante la legislatura que comenzó en junio de 2023. De los 135 parlamentarios iniciales, 49 ya han abandonado sus escaños, según datos de la cámara madrileña.
El Partido Popular lidera las dimisiones
El Partido Popular, con mayoría absoluta y 70 diputados, ha registrado 29 renuncias, incluyendo las tres anunciadas hoy tras el cese del exconsejero de Educación, Emilio Viciana. Los diputados que dejaron su acta este martes son:
- Pablo Posse, portavoz de Educación
- Mónica Lavín, portavoz de Política Social
- Carlota Pasarón, portavoz de Juventud
Entre otras dimisiones relevantes del PP destacan: Javier Fernández-Lasquetty, exconsejero de Economía y Hacienda; Eugenia Carballedo, expresidenta de la Asamblea; Pedro Muñoz Abrines y Noelia Posse, quienes pasaron al Congreso de los Diputados; y Alma Ezcurra, ahora en el Parlamento Europeo. También Mercedes Zarzalejos renunció al escaño al ser nombrada viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia. Otros diputados dejaron sus actas para asumir cargos en la administración de la Comunidad de Madrid, como Nikolay Yordanov.
Estas bajas han llevado al PP a incorporar suplentes hasta el puesto 109 de la lista electoral de 135 candidatos.
Más Madrid y PSOE-M registran salidas significativas
En Más Madrid, con 27 diputados, 11 han renunciado. Entre ellos:
- Mónica García, ahora ministra de Sanidad
- Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad
- Héctor Tejero, asesor de gabinete de Salud y Cambio Climático
- Alberto Oliver, también vinculado al ministerio de Sanidad
- Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales
La formación de la izquierda vivió especial polémica con la dimisión de Loreto Arenillas, apartada de sus cargos orgánicos tras ser acusada de encubrir un caso de acoso, hecho que Más Madrid negó posteriormente.
El PSOE-M ha registrado seis bajas de sus 27 diputados, principalmente por nombramientos en el Gobierno de España. Entre ellos: Guillermo Martín, director del Gabinete de la ministra Diana Morant; Manuela Villa, responsable de Asuntos Culturales; Jesús Celada, exportavoz de la Asamblea; y José Cepada, ahora en el Parlamento Europeo.
Vox, el grupo con menos renuncias
Vox es el partido con menor número de dimisiones: solo tres de sus once diputados han abandonado sus escaños. Entre ellas destaca la salida de Rocío Monasterio, exlíder y portavoz del grupo.