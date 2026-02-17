"Una oportunidad única y gratuita": la Comunidad de Madrid presenta un programa de actividades gratuitas para reforzar la inclusión

La Comunidad de Madrid ha presentado este martes el programa de actividades y talleres gratuitos dirigidos a centros educativos para 2026, una iniciativa que busca reforzar la inclusión, los valores sociales y el desarrollo personal de los adolescentes y que ofrece "una oportunidad única y gratuita" a los estudiantes.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha subrayado en un comunicado la relevancia de este proyecto para acceder a experiencias culturales, formativas, deportivas y de ocio, en el que el pasado año participaron más de 80.000 jóvenes.

El programa, coordinado por la Dirección General de Juventud, está destinado a alumnos de entre 12 y 21 años que cursen Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (FP), Educación Especial, Aulas de Compensación Educativa, Unidades de Formación e Inserción Laboral y centros de especial dificultad.

Rutas históricas

Entre las propuestas destaca 'Culturea', que incluye rutas históricas y culturales para acercar a los participantes al patrimonio madrileño, con itinerarios como el dedicado al Siglo de Oro en el Barrio de las Letras o recorridos sobre mitología clásica en la capital. También contempla talleres de flamenco en tablaos históricos y visitas a museos de referencia.

El programa '¿Será mi vocación?' está enfocado a estudiantes de Secundaria y Bachillerato y pretende orientarles sobre posibles salidas profesionales, ayudándoles a identificar intereses y capacidades de cara a su futuro académico y laboral.

Durante los meses de mayo y junio se desarrollará además 'Destino: Verano', con actividades relacionadas con el patrimonio, la naturaleza, la lectura, el podcast o el freestyle, dirigidas a alumnos que hayan superado el curso. Paralelamente, la iniciativa 'Jóvenes por la inclusión' facilitará la participación de personas con discapacidad en actividades de expresión artística y creativa.

La Comunidad mantendrá asimismo los talleres de prevención del consumo de cannabis, dirigidos a alumnos de 2º y 3º de ESO y 1º de FP Básica.

Estas acciones, impartidas por especialistas en dos sesiones de 50 minutos, se centran en la sensibilización sobre los riesgos asociados a esta sustancia. En 2025 se organizaron más de 1.000 talleres de este tipo, con la participación de más de 30.000 jóvenes.