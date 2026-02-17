Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Emilio DelgadoAVE AdamuzTrenes Madrid-AndalucíaMercedes ZarzalejoHuelga de médicosJuego responsableCalculadora SMIConcierto MelodyPiso más caro Madrid
instagramlinkedin

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

"Una oportunidad única y gratuita": la Comunidad de Madrid presenta un programa de actividades gratuitas para reforzar la inclusión

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha subrayado la relevancia de este proyecto para acceder a experiencias culturales, formativas, deportivas y de ocio, en el que el pasado año participaron más de 80.000 jóvenes

La Comunidad de Madrid presenta las actividades y talleres gratuitos para centros educativos donde el año pasado participaron más de 80.000 jóvenes.

La Comunidad de Madrid presenta las actividades y talleres gratuitos para centros educativos donde el año pasado participaron más de 80.000 jóvenes. / CAM

EFE

La Comunidad de Madrid ha presentado este martes el programa de actividades y talleres gratuitos dirigidos a centros educativos para 2026, una iniciativa que busca reforzar la inclusión, los valores sociales y el desarrollo personal de los adolescentes y que ofrece "una oportunidad única y gratuita" a los estudiantes.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha subrayado en un comunicado la relevancia de este proyecto para acceder a experiencias culturales, formativas, deportivas y de ocio, en el que el pasado año participaron más de 80.000 jóvenes.

El programa, coordinado por la Dirección General de Juventud, está destinado a alumnos de entre 12 y 21 años que cursen Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (FP), Educación Especial, Aulas de Compensación Educativa, Unidades de Formación e Inserción Laboral y centros de especial dificultad.

Rutas históricas

Entre las propuestas destaca 'Culturea', que incluye rutas históricas y culturales para acercar a los participantes al patrimonio madrileño, con itinerarios como el dedicado al Siglo de Oro en el Barrio de las Letras o recorridos sobre mitología clásica en la capital. También contempla talleres de flamenco en tablaos históricos y visitas a museos de referencia.

El programa '¿Será mi vocación?' está enfocado a estudiantes de Secundaria y Bachillerato y pretende orientarles sobre posibles salidas profesionales, ayudándoles a identificar intereses y capacidades de cara a su futuro académico y laboral.

Durante los meses de mayo y junio se desarrollará además 'Destino: Verano', con actividades relacionadas con el patrimonio, la naturaleza, la lectura, el podcast o el freestyle, dirigidas a alumnos que hayan superado el curso. Paralelamente, la iniciativa 'Jóvenes por la inclusión' facilitará la participación de personas con discapacidad en actividades de expresión artística y creativa.

La Comunidad mantendrá asimismo los talleres de prevención del consumo de cannabis, dirigidos a alumnos de 2º y 3º de ESO y 1º de FP Básica.

Noticias relacionadas

Estas acciones, impartidas por especialistas en dos sesiones de 50 minutos, se centran en la sensibilización sobre los riesgos asociados a esta sustancia. En 2025 se organizaron más de 1.000 talleres de este tipo, con la participación de más de 30.000 jóvenes.

TEMAS

  1. A la venta el piso más caro jamás anunciado en Madrid: 20,9 millones por 1.008 m² junto al Retiro
  2. El Supremo obliga al Gobierno a cerrar el rescate de las autopistas de Madrid quebradas y recalcular la indemnización de las R-3 y R-5
  3. Así es por dentro el piso más caro de Madrid, a la venta por 20,9 millones de euros
  4. EMT Madrid anuncia la emisión de nuevos billetes: integran dos de los modos de transportes más utilizados de la ciudad
  5. Calculadora del SMI 2026: así queda tu nómina si cobras el salario mínimo en Madrid
  6. Renfe activa trenes especiales entre Aranjuez y Villaverde Bajo por obras en la línea C-3 de Cercanías Madrid
  7. El tiempo en Madrid este lunes: suben las mínimas y la Sierra registrará rachas de viento muy fuerte
  8. El PSOE pedirá al Ayuntamiento rendir cuentas por la nueva polémica con las oposiciones a Policía Municipal

Los trabajadores madrileños deben seguir acudiendo a su puesto de trabajo aunque no cobren la nómina: esto es lo que dice la ley

Los trabajadores madrileños deben seguir acudiendo a su puesto de trabajo aunque no cobren la nómina: esto es lo que dice la ley

16 horas semanales en las redes sociales aumentan la sensación de soledad, según un estudio

16 horas semanales en las redes sociales aumentan la sensación de soledad, según un estudio

"Una oportunidad única y gratuita": la Comunidad de Madrid presenta un programa de actividades gratuitas para reforzar la inclusión

"Una oportunidad única y gratuita": la Comunidad de Madrid presenta un programa de actividades gratuitas para reforzar la inclusión

La promotora social Metropolitan House diagnostica en el Congreso la crisis de vivienda: “No es solo un problema de precios, sino de oferta y burocracia”

La promotora social Metropolitan House diagnostica en el Congreso la crisis de vivienda: “No es solo un problema de precios, sino de oferta y burocracia”

El PSOE abre expediente a su secretario de Organización en Alcalá de Henares por fotos con una stripper en 2014

El PSOE abre expediente a su secretario de Organización en Alcalá de Henares por fotos con una stripper en 2014