La Comunidad de Madrid refuerza el internet rural: 100 km de fibra para evitar interrupciones en Navalcarnero, Rascafría y Buitrago

La Comunidad de Madrid ha anunciado el refuerzo de la red de fibra óptica en municipios del suroeste regional y del Valle Alto del Lozoya mediante la instalación de nuevos trazados alternativos que permitirán garantizar la continuidad del servicio en caso de incidencias.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la actuación contempla el despliegue de aproximadamente 100 kilómetros de cableado de alta capacidad, con el objetivo de mejorar la fiabilidad de la conexión a internet en localidades de menos de 20.000 habitantes y reducir el riesgo de interrupciones en la red.

La intervención está siendo desarrollada por la Consejería de Digitalización en colaboración con el operador Movistar, y permitirá establecer rutas alternativas que mantendrán operativos los servicios digitales en caso de cortes accidentales, averías o condiciones meteorológicas adversas.

Más de 25.000 habitantes beneficiados en el suroeste y la Sierra Norte

De acuerdo con la información facilitada por el Gobierno regional, más de 25.000 habitantes se beneficiarán de esta actuación en municipios como Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales y Navalcarnero, en el suroeste de la región, así como en Alameda del Valle, Rascafría, Lozoya, Buitrago del Lozoya y Villavieja del Lozoya, en la Sierra Norte.

El objetivo es reforzar la red troncal de fibra óptica y garantizar el acceso continuo a servicios digitales tanto para particulares como para empresas y administraciones públicas, especialmente en zonas rurales más expuestas a interrupciones.

La Comunidad de Madrid refuerza la conectividad de fibra la zona suroeste y en el Valle Alto del Lozoya con trazados alternativos / COMUNIDAD DE MADRID

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha señalado que esta mejora también favorecerá a los visitantes que se desplazan a estas zonas durante fines de semana y periodos vacacionales, cuando aumenta la demanda de conectividad.

Reducir la brecha digital

Esta actuación forma parte de la estrategia impulsada por la Consejería de Digitalización para reforzar la conectividad en el ámbito rural y mejorar la calidad del acceso a internet en toda la región.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha afirmado que el objetivo es garantizar que todos los ciudadanos dispongan de una conexión segura y de calidad, independientemente de su lugar de residencia. "La digitalización también se construye desde lo local, asegurando que ningún municipio se quede atrás", ha señalado.

Noticias relacionadas

La Comunidad de Madrid refuerza la conectividad de fibra la zona suroeste y en el Valle Alto del Lozoya con trazados alternativos / COMUNIDAD DE MADRID

Según ha detallado el Ejecutivo autonómico, los trabajos ya han finalizado en parte del suroeste, mientras que continúan los trámites necesarios para completar el despliegue en el Valle Alto del Lozoya. Con esta medida, la Comunidad de Madrid pretende "reforzar la resiliencia de la red de fibra óptica, mejorar la conectividad en el medio rural y avanzar en la cohesión territorial" mediante el acceso a infraestructuras digitales de alta velocidad.