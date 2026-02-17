La Comunidad de Madrid destina 5,8 millones a la remodelación de la Avenida de España en Tres Cantos

La Comunidad de Madrid financiará con 5,8 millones de euros la remodelación de la Avenida de España en Tres Cantos, una de las principales arterias del municipio. El proyecto, presentado por el Ayuntamiento durante la visita institucional del consejero Miguel Ángel García Martín, intervendrá en un tramo de 1,3 kilómetros y abarcará una superficie total de 54.914 metros cuadrados.

Las obras, cuyo inicio está previsto antes del verano, se prolongarán durante 12 meses. La actuación contempla la reordenación de aceras y zonas de aparcamiento, así como una reducción del tráfico rodado para favorecer la movilidad peatonal y mejorar la accesibilidad.

García Martín visita en Tres Cantos actuaciones públicas financiadas por el PIR. / Comunidad de Madrid

Más espacio peatonal y nuevos árboles

Además, el proyecto incluye la creación de nuevos espacios verdes y la plantación de más de 1.000 árboles, con el objetivo de reforzar las condiciones ambientales del entorno urbano. Durante la presentación, García Martín destacó que la inversión procede en más de un 90 % del Programa de Inversión Regional (PIR) y subrayó que la intervención permitirá "ganar espacio para el peatón" y mejorar la calidad de vida de los vecinos. "Estamos construyendo ciudad, estamos ayudando, colaborando, las administraciones públicas como es el Ayuntamiento de Tres Cantos y como es la Comunidad de Madrid, a mejorar la calidad de vida", afirmó.

El consejero añadió que el Ejecutivo autonómico mantiene su compromiso inversor con los municipios madrileños para garantizar "los mejores servicios públicos, las mejores infraestructuras y las mejores dotaciones" con independencia del lugar de residencia.

La remodelación de la Avenida de España se enmarca en las actuaciones financiadas por el PIR 2022/26, el instrumento de cooperación económica de la Comunidad de Madrid con los ayuntamientos de la región.