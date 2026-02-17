Madrid tiene una 'Little Asia' desconocida perfecta para celebrar el Año Nuevo chino: no es Usera

Madrid se prepara para el Año Nuevo chino, una festividad que marca el inicio del año según el calendario lunisolar y se celebra con un fuerte componente familiar y comunitario. Tradicionalmente, se extiende durante días y culmina con el Festival de los Faroles, en torno a la primera luna llena del nuevo ciclo.

La idea, sobre todo, es empezar de cero, y ello se traduce en gestos muy reconocibles: reuniones alrededor de la comida, limpieza previa del hogar y una estética que suele llenar calles y escaparates de rojo y dorado. En la capital, esta celebración se ha ido abriendo a un público cada vez más amplio gracias a la gastronomía, los talleres y los eventos culturales que acompañan esas semanas. Y aunque cada año tiene su propio signo y elemento, lo verdaderamente importante es el ambiente.

Una 'Little Asia' en Madrid: no es Usera

No es un secreto. Hay lugares donde el Año Nuevo chino se nota de una forma especial. En pleno centro, la calle Leganitos se ha consolidado como un pequeño corredor comercial asociado a negocios chinos y, en general, a una oferta asiática que atrae tanto a vecinos como a visitantes que buscan productos difíciles de encontrar en tiendas de a pie.

Su ubicación, muy próxima a Plaza de España y Gran Vía, ayuda a explicar por qué se ha convertido en un punto tan reconocible: hay tránsito constante y un público que mezcla su día a día con curiosidad gastronómica y cultural.

En este Chinatown madrileño, además de tiendas, se han instalado diversos locales de servicios, entre ellos centros de masaje. Otra parte del atractivo está en comercios especializados en dulces, snacks y bebidas asiáticas, con referencias populares que suelen enganchar tanto a jóvenes como a gente que simplemente quiere probar algo distinto. Salsas, ramen, congelados, especias, bebidas y un largo etcétera son algunos de los elementos que harán que hacer la compra sea más difícil de lo normal.

Usera, el Chinatown madrileño

Lo que se cuece en la calle Leganitos puede servir para quien quiera disfrutar de una pincelada del Año Nuevo chino, pero los que busquen la dimensión más festiva han de saber que el epicentro de actividades está en Usera.

Lo mejor de todo, es que la mayoría de actividades son gratuitas. No se necesita entrada para ver los pasacalles, las exhibiciones o los puestos de comida. Eso sí, los talleres, conciertos en sala y actividades con aforo reducido pueden estar sujetos a reservas.

¿Dónde comer la mejor comida china en Madrid?

Xiaolongkan es el restaurante perfecto para aquellos que busquen mimetizarse con la cultura china. Es una reconocida cadena internacional especializada en el 'hot pot' chino más tradicional y está presente en más de diez países. Con más de 800 locales en China, en Madrid cuenta con dos: uno en Legazpi y otro en Plaza de España, donde ofrece una experiencia basada en caldos cocinados más de 24 horas y una sección de ingredientes de calidad.

El local anima a probar el caldo base, a elegir entre tres opciones y distintos niveles de picante. Además, podrás elegir entre una amplia gama de ingredientes, salsas, umami e incluso granizados para mitigar el sabor intenso del picante. Destacan la sangre de pato, los intestinos de oca, la aorta de cerdo, el librillo de vaca, los callos, el tendón de ternera, las mollejas de pato, el hígado de res o las ancas de rana.