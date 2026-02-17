UNIVERSIDADES
Ayuso agradece a Viciana su labor tras destituirlo como consejero de Educación: "Ha hecho un buen trabajo"
La comunidad universitaria madrileña recibe a Mercedes Zarzalejo entre la cautela y el escepticismo
Después de haber cesado ayer a Emilio Viciana al frente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado hoy un acto en la Real Casa de Correos para agradecer su labor en sus dos años y medio en el Gobierno regional. "Quiero agradecer al anterior consejero, a Emilio Viciana, su trabajo durante estos años. Servidor público, un hombre honrado, un hombre serio y que ha hecho un buen trabajo por el que merece nuestro más sincero agradecimiento", han sido sus palabras al respecto durante la presentación del Plan Estratégico de Salud Digital 2026-28. El decreto de cese, publicado hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, ya incluía hoy el "agradecimiento de los servicios prestados".
La presidenta madrileña ha instado asimismo a la nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, a "reforzar el trabajo de esta Consejería con las universidades a través de un nuevo sistema de financiación". Ayuso ha aludido a "nuevos proyectos ilusionantes" que, ha dicho, sé que afrontará con éxito".
Fuentes del Gobierno regional vinculaban ayer el nombramiento de Zarzalejo a la voluntad de la presidenta de dar "un nuevo impulso" a la consejería para sacar adelante lo que definen como "un programa de apoyo, refuerzo y modernización de las universidades madrileñas". Entre los encargos para Viciana al principio de la legislatura estaba el de sacar adelante una nueva Ley de Enseñanzas Superiores Universidades y Ciencia (Lesuc) atascada desde hace mese. Entre los temas centrales está el debate en torno a la financiación, considerado en Sol "uno de los ejes de este proyecto" tal y como ha vuelto a poner de relieve Ayuso hoy.
El nombramiento de Zarzalejo, desde el pasado mes de octubre viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, ha sido acogido entre la expectación, la cautela y el escepticismo por los distintos estamentos de la comunidad universitaria madrileña. La Conferencia de Rectores de Madrid (Cruma) no ha hecho de momento ninguna valoración. A lo largo de los últimos meses, los rectores han insistido ante la Comunidad de Madrid en la necesidad de un nuevo sistema de financiación que garantice "la suficiencia y la equidad" tras más de 15 años de infrafinanciación acumulada".
