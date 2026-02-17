El aviso de Supernanny contra las "falsas creencias" que aumentan el consumo de alcohol de los adolescentes madrileños: "Ni una gota"

La popular psicóloga de Supernanny, Rocío Ramos-Paúl, lanzará este jueves 19 de febrero en Aranjuez un mensaje claro a las familias madrileñas: frente al consumo precoz de alcohol, "ni una gota". La especialista centrará su intervención en desmontar las "falsas creencias" que, según advierte, contribuyen a aumentar la tolerancia social hacia el consumo en menores.

"Los menores tienen interiorizadas muchas falsas creencias que contribuyen a banalizar el problema, como pensar que existen bebidas mejores o peores, cuando el alcohol que contienen es el mismo", sostiene Ramos-Paúl.

La charla se enmarca en una nueva campaña de la red Menores ni una Gota, impulsada por Espirituosos España, una entidad que representa a productores y distribuidores de bebidas destiladas, en colaboración con el Ayuntamiento de Aranjuez.

Encuentro con familias en Aranjuez

El acto tendrá lugar el 19 de febrero a partir de las 18:00 horas en el Auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultural Isabel de Farnesio. Durante la sesión, la psicóloga ofrecerá pautas prácticas para ayudar a padres y madres a prevenir un posible consumo temprano de alcohol entre sus hijos y a retrasar la edad de inicio hasta la mayoría de edad.

Ramos-Paúl incidirá en la necesidad de utilizar un lenguaje cercano, positivo y creíble, así como en la importancia de establecer normas claras dentro del ámbito familiar.

La concejal de Juventud e Infancia, María Eugenia Pérez, ha subrayado que "contar en Aranjuez con una profesional de reconocido prestigio como Rocío Ramos-Paúl supone una gran oportunidad para nuestras familias" y ha animado a participar en la convocatoria. "La educación y la información son nuestras mejores herramientas, y por eso apostamos por iniciativas como la Red Menores ni una Gota, que nos permiten trabajar de la mano de expertos y entidades comprometidas", ha añadido.

Más de 300 ayuntamientos e instituciones

Aranjuez forma parte de la red Menores ni una Gota desde mayo de 2025, tras el acuerdo de colaboración suscrito entre el Consistorio y Espirituosos España. Se trata de un proyecto de colaboración público-privada que busca generar conciencia social para prevenir el consumo de alcohol en menores de edad y al que están adheridos más de 300 ayuntamientos e instituciones públicas y privadas de toda España.

Para asistir al encuentro es necesario inscribirse previamente a través de la web www.menoresniunagota.es, tras lo cual los usuarios recibirán un correo electrónico de confirmación.

La sesión estará apoyada por la guía gratuita Más de 100 razones para que un menor no beba alcohol, elaborada por la propia Ramos-Paúl junto al pedagogo Luis Torres Cardona, que recoge 101 argumentos dirigidos a padres y educadores para abordar el consumo de alcohol en menores. El documento puede descargarse en la misma página web.