El aviso del empresario madrileño Kike Sarasola sobre el turismo español: "Se está yendo al garete"

La interrupción durante un mes de la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía por el accidente en Adamuz y los cambios en el corredor Madrid-Barcelona han impactado en la actividad turística, sobre todo en la demanda nacional y en segmentos profesionales. En este contexto, el presidente y fundador de Room Mate Hotels, Kike Sarasola, advierte de que la incertidumbre está dañando la imagen del destino España, mientras el sector pide estabilidad de cara a Semana Santa.

En la feria de hostelería Hip-Horca Profesional Expo, el presidente y fundador de Room Mate Hotels, Kike Sarasola, ha puesto el foco en el impacto reputacional de la crisis ferroviaria. “La reputación del turismo español se está yendo al garete”, ha afirmado.

Sarasola ha advertido de su preocupación ante la continuidad de la incertidumbre de cara a la próxima Semana Santa y el verano. “Me preocupa mucho de cara a la próxima Semana Santa y el verano que siga esa incertidumbre, porque los otros países que son nuestra competencia están poniendo estos fallos día y noche en los telediarios” y, entonces, parece que, en España, “hay mucho más caos que de verdad tenemos”.

Aunque la previsión de recuperación del servicio abre la puerta a revertir la situación en los próximos meses, el calendario añade presión: Semana Santa es la primera gran cita turística del año y un periodo clave tanto para los españoles como para los turistas extranjeros que viajan dentro del país.

A este cierre temporal se han sumado, como ha advertido el sector, el aumento de los tiempos de viaje y la reducción de frecuencias entre Madrid y Barcelona. Estas medidas, que se mantendrán hasta diciembre, consolidan “un escenario de inestabilidad” en el principal corredor ferroviario del país, con efectos directos en los flujos turísticos.

Hereu: impacto “coyuntural”, no “estructural”

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reconocido estos días que esta situación está afectando al turismo, si bien la ha calificado de coyuntural. Según el ministro, no hay datos aún para pensar que sea “un problema estructural” ni para hacer “una evaluación en negativo de las perspectivas turísticas de España”.

Por su parte el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha cifrado en medio millón de euros diario las pérdidas generadas en su comunidad autónoma por la fata de conectividad y de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias.

"No tenemos ninguna conexión ferroviaria con el norte de España y necesitaremos ahí una actuación fundamental en promoción", ha manifestó la semana pasada a los medios.

La patronal hotelera andaluza (FAHAT) ha advertido de un deterioro creciente de la demanda, una caída estimada del 30 % en las ventas anuales, después de que, en una primera fase el impacto se tradujo en un nivel de cancelaciones relativamente contenido, en torno al 15 %.

Por su parte, Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga ha cifrado en 109 millones de euros las pérdidas para el sector turístico de la ciudad andaluza por el cierre temporal del corredor sur porque dejarán de llegar al destino 65.848 turistas.

El Turismo de congresos, el más perjudicado

Respecto al corredor Madrid-Barcelona, la rebaja en la velocidad media de los trenes, solicitada por las operadoras y autorizada por Adif, y la supresión de servicios en primeras y últimas horas del día reduce la oferta disponible y dificulta la planificación de desplazamientos por motivos profesionales, turísticos y de eventos, de acuerdo los hosteleros aragoneses.

Los empresarios insisten en que el turismo de congresos y reuniones es uno de los más perjudicados, ya que cada evento genera un elevado volumen de pernoctaciones, restauración y consumo en destino.

Cualquier merma en accesibilidad tiene un efecto directo sobre la captación y la fidelización de estos encuentros, según la patronal CEHTA, que advierte, además, de un descenso en el consumo asociado al viajero ferroviario, especialmente en servicios de comidas, cenas y alojamientos de corta estancia.

Asimismo, pone el foco en el freno que esta situación supone para la desestacionalización del turismo, al dificultar la llegada de visitantes en temporada media y baja.