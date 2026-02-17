El auge de los 'hot pot': qué es, origen y dónde comerlo en Madrid para celebrar el Año Nuevo chino

Comienza el año del caballo de fuego y Madrid lo celebra con una programación llena de desfiles, actividades y, por supuesto, gastronomía. Y es que el Año Nuevo chino es el momento perfecto para degustar la comida del país asiático y conocer su amplia diversidad. Uno de los platos estrella es el 'hot pot', que ya se puede probar al estilo chino más tradicional sin salir de la capital.

Este famoso plato se traduce como "olla caliente" y es la combinación de un plato y una práctica social originaria de China. Se trata de una olla de caldo condimentada con especias, hierbas y algo de grasa que hierve constantemente en el centro de la mesa. Cada comensal cocina los ingredientes al momento, que suelen ser cortes muy finos de distintos tipos de carne, verdura, marisco, pescado y casquería.

¿Dónde comer el verdadero 'hot pot' en Madrid?

Xiaolongkan es el restaurante perfecto. Es una reconocida cadena internacional especializada en el 'hot pot' chino más tradicional y está presente en más de diez países. Con más de 800 locales en China, en Madrid cuenta con dos: uno en Legazpi y otro en Plaza de España, donde ofrece una experiencia basada en caldos cocinados más de 24 horas y una sección de ingredientes de calidad.

El local ambientado anima a probar el caldo base, a elegir entre tres opciones y distintos niveles de picante: picante, tomate o setas. Además, podrás elegir entre una amplia gama de ingredientes, salsas, umami e incluso granizados para mitigar el sabor intenso del picante. Destacan la sangre de pato, los intestinos de oca, la aorta de cerdo, el librillo de vaca, los callos, el tendón de ternera, las mollejas de pato, el hígado de res o las ancas de rana.

Noticias relacionadas

Estas son algunas opciones que destacan entre quienes buscan arriesgar pero, para los que van a lo seguro, también hay muchas opciones: verduras, setas, cortes de ternera, langostinos, calamar, rape y corvina. Es una experiencia que mezcla diversión y sabores exóticos y es, sin duda, un plan diferente para celebrar con amigos la llegada del Año Nuevo chino.