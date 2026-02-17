IBERDROLA MUSIC FESTIVAL
Ana Mena se suma al concierto por el 125 aniversario de Iberdrola en Madrid junto a Lenny Kravitz y Manuel Carrasco
Será la tercera protagonista del evento, organizado para conmemorar el aniversario de la compañía, el próximo 27 de junio
EFE
Ana Mena será la tercera protagonista del gran concierto que tendrá lugar el próximo 27 de junio en Madrid y que ya tenía como principales focos de atracción las actuaciones de Lenny Kravitz y Manuel Carrasco.
Será, según ha confirmado Live Nation este martes, un evento organizado para conmemorar los "125 años de luz" de la compañía Ibedrola y que tendrá lugar en el espacio que lleva su nombre al sur de Madrid, sede habitual, por ejemplo, del festival Mad Cool.
Además de estos tres artistas, también se ha confirmado la participación de Álvaro de Luna y la DJ Lola Bozzano.
Las entradas ya se encuentran disponibles en la web oficial del aniversario, así como en la de la promotora y sus distribuidores habituales.
Con su compra, se contribuirá a proyectos sociales de cinco entidades: la Asociación Española Contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, la Fundación Tu Techo (que ofrece hogar, apoyo psicológico y formación a jóvenes vulnerables y personas con discapacidad), Betania (para familias afectadas por la dana en Valencia) y la Fundación Integra (para mejorar la empleabilidad de personas en situación de exclusión social y con discapacidad).
- A la venta el piso más caro jamás anunciado en Madrid: 20,9 millones por 1.008 m² junto al Retiro
- El Supremo obliga al Gobierno a cerrar el rescate de las autopistas de Madrid quebradas y recalcular la indemnización de las R-3 y R-5
- EMT Madrid anuncia la emisión de nuevos billetes: integran dos de los modos de transportes más utilizados de la ciudad
- Calculadora del SMI 2026: así queda tu nómina si cobras el salario mínimo en Madrid
- Así es por dentro el piso más caro de Madrid, a la venta por 20,9 millones de euros
- Ya anunciada la nueva ayuda de 2.400 euros que el Gobierno quiere dar a todos los padres madrileños: prioridad para familias monoparentales
- La Comunidad de Madrid concede al proyecto 'Roca City Alcalá' la Declaración de Especial Relevancia
- Renfe activa trenes especiales entre Aranjuez y Villaverde Bajo por obras en la línea C-3 de Cercanías Madrid