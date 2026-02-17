Ana Mena se suma al concierto por el 125 aniversario de Iberdrola en Madrid junto a Lenny Kravitz y Manuel Carrasco

Ana Mena será la tercera protagonista del gran concierto que tendrá lugar el próximo 27 de junio en Madrid y que ya tenía como principales focos de atracción las actuaciones de Lenny Kravitz y Manuel Carrasco.

Será, según ha confirmado Live Nation este martes, un evento organizado para conmemorar los "125 años de luz" de la compañía Ibedrola y que tendrá lugar en el espacio que lleva su nombre al sur de Madrid, sede habitual, por ejemplo, del festival Mad Cool.

Además de estos tres artistas, también se ha confirmado la participación de Álvaro de Luna y la DJ Lola Bozzano.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la web oficial del aniversario, así como en la de la promotora y sus distribuidores habituales.

Con su compra, se contribuirá a proyectos sociales de cinco entidades: la Asociación Española Contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, la Fundación Tu Techo (que ofrece hogar, apoyo psicológico y formación a jóvenes vulnerables y personas con discapacidad), Betania (para familias afectadas por la dana en Valencia) y la Fundación Integra (para mejorar la empleabilidad de personas en situación de exclusión social y con discapacidad).