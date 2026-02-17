Almeida afea el silencio de Maestre y Maroto por las talas de Adif en Atocha: "Si la 'masacre' la perpetra Puente tienen que estar calladas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado a las portavoces de Más Madrid y PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, respectivamente, su silencio ante las talas de Adif en Atocha cuando a él, tirando de ironía, casi le "llevan al Tribunal Penal Internacional".

Almeida ha reaccionado así desde Conde Duque 24 horas después de que vecinos de Méndez Álvaro y colectivos que integran la Mesa Ciudadana del Árbol denunciaran públicamente la "masacre" de ejemplares maduros que se está llevando a cabo en el marco de las obras que acomete Adif para la construcción de la estación pasante de Atocha.

"Si se está produciendo una 'masacre' por parte de Adif no sé qué hace que no están ya allí (Maestre y Maroto) denunciándola porque nos hemos acostumbrado a que, cuando en obras del Ayuntamiento de Madrid ha habido que hacer trasplantes, han ido inmediatamente a denunciar el arboricidio. O cuando Metro de Madrid está haciendo la ampliación de la línea 11 han acudido inmediatamente, pero parece ser que los árboles que corta el ministro de Transportes, Óscar Puente, no les merece ni el mismo respeto ni la misma consideración de protección", ha criticado.

A él no le van a encontrar "en un criterio distinto" porque "hay que ejecutar infraestructuras, hay que proteger al arbolado, pero en ocasiones es imprescindible que haya afección". "A ellas sí se las encuentra en un criterio distinto porque si la 'masacre' la perpetra Óscar Puente entonces tienen que estar calladas pero si es del Ayuntamiento entonces van corriendo a denunciar, casi hasta el Tribunal Penal Internacional".

El alcalde, en todo caso, ha subrayado que las afecciones al arbolado en Atocha "están autorizadas por el Ayuntamiento de Madrid, al igual que en cualquier otra obra pública" entendiendo que "son necesarias y proporcionadas", para añadir que "si se produce alguna circunstancia que se desvía de la autorización del Ayuntamiento de Madrid, se harán las inspecciones correspondientes para garantizar que se cumple la Ley del Arbolado y las autorizaciones administrativas".

Noticias relacionadas

A Adif le pide "especial cuidado con la protección del arbolado, que tengan especial cuidado en el cumplimiento de las autorizaciones administrativas correspondientes".