Alcalá de Henares convierte marzo en el mes de la alcachofa: de la huerta al plato

La alcachofa será la protagonista de la cocina alcalaína durante el mes de marzo con la celebración de la XXIII edición de las Jornadas Gastronómicas de la Alcachofa, en las que los restaurantes de Alcalá Gastronómica-Fomentur ofrecerán recetas que combinan tradición e innovación. Alcalá de Henares volverá a dedicar su oferta culinaria a una de las hortalizas más populares de la huerta. A lo largo de marzo, los establecimientos adheridos participarán en esta cita anual centrada en la alcachofa como eje de distintos platos.

Con motivo de las jornadas, los restaurantes presentarán diferentes propuestas gastronómicas, centrando a la alcachofa como eje central, para mostrar la versatilidad del producto: desde elaboraciones tradicionales hasta creaciones más innovadoras, con la alcachofa como ingrediente principal.

Un ingrediente asociado a la cocina saludable

La organización pone en valor la alcachofa por sus cualidades digestivas y funcionales, así como por su aporte de fibra y vitamina B1, ligada al metabolismo de los hidratos de carbono. También se destaca su carácter depurativo y su papel en la cocina saludable como hortaliza de invierno apreciada en la dieta mediterránea, por ser baja en calorías y por su contenido en fibra, inulina y minerales como potasio y fósforo. Estas jornadas con producto de temporada se plantean, además, como una oportunidad para conocer Alcalá de Henares. En esta edición, se recomienda preguntar por la disponibilidad directamente en los restaurantes de Alcalá Gastronómica.