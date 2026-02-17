Casi 82.000 familias numerosas de Madrid ya se benefician del bono social eléctrico

El bono social eléctrico sigue ampliando su alcance en España y la Comunidad de Madrid se consolida como una de las regiones con mayor número de familias numerosas beneficiarias. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, cerca del 27 % de los hogares que reciben esta ayuda pertenecen a esta categoría, lo que refleja su peso en las políticas de protección energética.

Madrid, entre las comunidades con más beneficiarios del bono social

El número total de beneficiarios del bono social eléctrico ha aumentado un 4,5 % en el último año, hasta alcanzar aproximadamente 1,73 millones de hogares en España. De ellos, unos 460.244 corresponden a familias numerosas.

En este contexto, la "Comunidad de Madrid" ocupa el segundo lugar a nivel nacional, con 81.949 familias numerosas beneficiarias, solo por detrás de Andalucía (85.490) y por delante de Cataluña (76.064). Este dato consolida a Madrid como uno de los territorios clave en la aplicación de ayudas contra la pobreza energética.

El peso de Madrid resulta especialmente relevante debido a su densidad poblacional y al elevado coste de la vivienda y los suministros, factores que incrementan la vulnerabilidad energética de muchas familias.

Cambios en el bono social eléctrico: nuevas condiciones para familias numerosas

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra responsable de energía, Sara Aagesen, ha anunciado que la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 incluirá criterios de renta también para las familias numerosas.

Hasta ahora, disponer del título de familia numerosa permitía acceder al bono social eléctrico sin límite de ingresos. Sin embargo, el Ejecutivo pretende ajustar el sistema para garantizar que las ayudas lleguen prioritariamente a los hogares con mayores dificultades económicas.

Según el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, el objetivo es redefinir el concepto de consumidor vulnerable para "focalizar mejor los esfuerzos y asegurar que quienes realmente necesitan apoyo puedan acceder a él".

Este cambio reabre un debate iniciado durante el mandato de Teresa Ribera, cuando se cuestionó que hogares con rentas altas pudieran beneficiarse del bono social solo por su condición de familia numerosa.

Qué es el bono social eléctrico y cómo afecta a las familias de Madrid

El bono social eléctrico es una ayuda estatal creada en 2009 que ofrece descuentos en la factura de la luz a consumidores vulnerables que tengan contratada la tarifa regulada (PVPC) con una potencia igual o inferior a 10 kW.

Los descuentos actuales son:

35 % de reducción para consumidores vulnerables

50 % de reducción para consumidores vulnerables severos

En el caso de familias numerosas, actualmente basta con tener el título oficial, aunque el Gobierno prevé añadir límites de renta en el futuro.

En Madrid, donde el gasto energético representa una parte importante del presupuesto familiar, esta ayuda es clave para miles de hogares, especialmente en invierno.

Bono social térmico: otra ayuda automática para hogares madrileños

Además del bono eléctrico, existe el bono social térmico, una ayuda destinada a cubrir gastos de calefacción, agua caliente o cocina. Este apoyo se concede automáticamente a quienes ya reciben el bono social eléctrico, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Con casi 82.000 familias numerosas beneficiarias, Madrid se posiciona como una de las comunidades con mayor impacto de esta política social. La futura reforma, que incluirá criterios de renta, podría modificar el perfil de los beneficiarios en la región.

Para miles de familias madrileñas, el bono social eléctrico sigue siendo una herramienta fundamental para hacer frente al coste de la energía en un contexto de inflación y encarecimiento del coste de vida.