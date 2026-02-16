Vuelve la Feria de la Tortilla a Fuenlabrada: pinchos a 2,50 euros en más de 60 bares

Fuenlabrada volverá a convertir la tortilla de patata en protagonista de su calendario gastronómico con la celebración de la IV Feria de la Tortilla, que tendrá lugar del 5 al 8 de marzo de 2026. Según han informado el Ayuntamiento y la iniciativa Degusta Fuenlabrada, un total de 62 establecimientos hosteleros participarán en esta cita que busca impulsar la hostelería local y poner en valor una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía española.

Durante cuatro días, vecinos y visitantes podrán recorrer bares y restaurantes del municipio para degustar pinchos de tortilla a un precio único de 2,50 euros. Los locales podrán ofrecer también, de forma opcional, hasta dos tapas adicionales elaboradas con huevo o patata, manteniendo el mismo precio.

Los clientes elegirán la mejor tortilla de Fuenlabrada

El evento tendrá carácter participativo, ya que serán los propios clientes quienes decidirán, a través de votaciones digitales, cuál es la mejor tortilla de Fuenlabrada. De estas valoraciones saldrá el primer premio a la Mejor Tortilla de Fuenlabrada, además de galardones por cada una de las seis juntas de distrito de la ciudad.

Como incentivo, las personas que participen en las votaciones entrarán en el sorteo de cinco comidas o cenas valoradas en 50 euros en establecimientos adheridos. En la edición anterior se registraron más de 3.000 votos, lo que refleja la creciente implicación ciudadana en esta iniciativa gastronómica.

El concejal de Comercio, Javier Bokesa, ha destacado, según fuentes municipales, que el objetivo es "dar visibilidad a la calidad de la oferta hostelera local" a través de una propuesta vinculada a la identidad cultural del municipio.

Una tradición con raíces históricas en el Día de la Tortilla

La feria coincide con la celebración de Santa Juana, conocida popularmente como el Día de la Tortilla, una tradición con origen en el siglo XV. Según la historia local, los vecinos acudían en romería hasta Cubas de la Sagra para venerar a Juana Vázquez, una costumbre que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una jornada festiva en la que las familias salen a parques y espacios naturales para compartir este plato.

Con el paso de los años, esta tradición se ha consolidado como uno de los eventos más representativos de la cultura popular de Fuenlabrada, combinando gastronomía, convivencia y promoción del comercio local.

Noticias relacionadas

Impulso a la hostelería y al comercio local

La Feria de la Tortilla forma parte de la estrategia municipal de apoyo al pequeño comercio y la hostelería, desarrollada a través de la marca Degusta Fuenlabrada y en colaboración con la Asociación de Hosteleros. El objetivo, según el Ayuntamiento, es "promocionar los establecimientos del municipio, fomentar el consumo local y consolidar Fuenlabrada como un referente gastronómico" dentro del sur de la Comunidad de Madrid.