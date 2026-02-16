Tuberías nuevas para 25 municipios de Madrid: la Comunidad empieza a renovar 183 kilómetros de la red

La Comunidad de Madrid ha iniciado este lunes la renovación integral de 183 kilómetros de tuberías de la red de saneamiento de 25 municipios con menos de 2.500 habitantes, que contará con una aportación de 114 millones de euros por parte del Gobierno autonómico.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha supervisado estos trabajos en la localidad de Villar del Olmo, donde el Canal de Isabel II lidera los primeros trabajos técnicos del Plan Sanea 2.500.

El Ejecutivo madrileño destinará 114 millones de euros a financiar estas infraestructuras y cubrir el 76 % del importe de las obras a través de subvenciones a los ayuntamientos, ha detallado en una nota de prensa de la Administración regional.

Igualdad de condiciones

El Plan Sanea 2.500, que fue aprobado en marzo de 2023, busca garantizar un servicio de alcantarillado en igualdad de condiciones en todos los ciudadanos de la región.

Inicialmente se sumaron a esta iniciativa 25 localidades, y hoy se han unido 11 nuevos municipios, lo que completa el total de 36 susceptibles de adherirse al proyecto.

Los 11 ayuntamientos que se han incorporado al proyecto son Fresno de Torote, Pezuela de las Torres, Olmeda de las Fuentes, Pozuelo del Rey, Valdemaqueda, Somosierra, Batres, Valdeavero, Orusco de Tajuña, Valdelaguna y Alameda del Valle.

Noticias relacionadas

Estas poblaciones se suman a las de Ribatejada, Zarzalejo, Ambite, Santa María de La Alameda, Santorcaz, Brea de Tajo, Villar del Olmo, Corpa, Villamanrique de Tajo, Anchuelo, Fresnedillas de La Oliva, Belmonte de Tajo, Valverde de Alcalá, Colmenar de Arroyo, Valdaracete, Valdepiélagos, Fuentidueña de Tajo, Villamantilla, Rozas de Puerto Real, Villanueva de Perales, Chapinería, Cenicientos, Titulcia, Estremera y Carabaña.