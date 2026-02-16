El tramo norte de la L11 ya tiene trazado definitivo: seis estaciones hasta Valdebebas Norte

La Comunidad de Madrid ha aprobado definitivamente el estudio informativo del tramo norte de la Línea 11, un recorrido de 8,2 kilómetros que conectará Mar de Cristal con Valdebebas Norte e incorporará seis estaciones: Mar de Cristal (enlace con L4 y L8), Ifema-Cárcavas, Intercambiador de Valdebebas/Ciudad de la Justicia, Hospital Enfermera Isabel Zendal, Aeropuerto de Barajas-T4 (conexión con L8) y Valdebebas Norte.

La opción elegida, de entre cuatro alternativas analizadas, fija un presupuesto base de licitación de 599.331.470,59 euros y cuenta con informe de impacto ambiental favorable, según la documentación consultada por Europa Press. El Ejecutivo regional prevé que las obras puedan arrancar en 2027 y prolongarse alrededor de tres años y tres meses.

El trazado incluye ramales de conexión con la Línea 8 en Mar de Cristal y con las futuras cocheras de Barajas, y deja abierta la posibilidad de sumar en el futuro dos paradas adicionales: una en Cristalia y otra en Valdebebas, para reforzar el servicio en la zona noreste del barrio.

Mapa de la actual Línea 11 de Metro y las ampliaciones previstas. / METRO DE MADRID

En paralelo al avance del tramo norte, la Comunidad de Madrid ha mostrado este lunes un nuevo hito en las obras del tramo central de la Línea 11, el que en una primera fase ampliará el recorrido desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal.

El nuevo tramo incluirá seis estaciones:

Mar de Cristal , bajo la intersección de la calle de Arequipa con la glorieta de Mar de Cristal, con conexión a las líneas 4 y 8.

, bajo la intersección de la calle de Arequipa con la glorieta de Mar de Cristal, con conexión a las líneas 4 y 8. Ifema-Cárcavas , en la calle Francisco Umbral, junto al futuro circuito de Fórmula 1, dando servicio a la ampliación del recinto ferial y al barrio de Las Cárcavas.

, en la calle Francisco Umbral, junto al futuro circuito de Fórmula 1, dando servicio a la ampliación del recinto ferial y al barrio de Las Cárcavas. Intercambiador de Valdebebas/Ciudad de la Justicia , en la calle Juan Antonio Samaranch, con conexión intermodal (Cercanías, autobuses y Metro).

, en la calle Juan Antonio Samaranch, con conexión intermodal (Cercanías, autobuses y Metro). Hospital Enfermera Isabel Zendal , bajo la calle Fernando Higueras, a unos 150 metros del centro hospitalario.

, bajo la calle Fernando Higueras, a unos 150 metros del centro hospitalario. Aeropuerto de Barajas-T4 , al oeste del edificio de aparcamiento y de la futura estación de Adif Alta Velocidad, con una nueva interconexión subterránea directa con la Línea 8 sobre la mesa.

, al oeste del edificio de aparcamiento y de la futura estación de Adif Alta Velocidad, con una nueva interconexión subterránea directa con la Línea 8 sobre la mesa. Valdebebas Norte, en la intersección de la avenida Secundino Zuazo con la calle Fina de Calderón, junto al proyectado centro comercial Valdebebas Shopping.

Además, el diseño reserva la posibilidad de incorporar en el futuro nuevas paradas en la zona de Cristalia y en el noreste de Valdebebas.

Un túnel de 8,2 kilómetros y conexión con la Línea 8

El trazado contempla la construcción de un túnel de 8,2 kilómetros y ramales de conexión con la Línea 8 en Mar de Cristal y con las futuras cocheras de Barajas. La excavación se realizará principalmente mediante tuneladora en dos tramos. El primero partirá desde un pozo de ataque en la calle Fernando Higueras, entre la avenida Manuel Fraga Iribarne y la calle Gustavo Pérez Puig, hasta un pozo de extracción en la glorieta de Sandro Pertini, en la zona de Mar de Cristal.

El segundo tramo avanzará desde la avenida Secundino Zuazo, en su intersección con la calle María de las Mercedes de Borbón, hasta el pozo coincidente con el ataque del primer tramo. Algunos segmentos se ejecutarán mediante el método tradicional de 'pico y pala' para minimizar la afección al arbolado urbano y reducir la contaminación acústica durante las obras.

Llegada del túnel de la Línea 11 de Metro a la futura estación de Comillas. / COMUNIDAD DE MADRID

El papel del tramo norte en la futura gran diagonal

La Línea 11 está concebida como la gran diagonal de Madrid, con 33,5 kilómetros para unir Cuatro Vientos con Valdebebas. El proyecto se desarrolla por fases y, además del tramo norte, incluye otros tres sectores.

El tramo centro, entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, se encuentra en ejecución y supera el 50 % de avance. Contará con cinco estaciones —dos nuevas (Comillas y Madrid Río), además de Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal— y conectará con un intercambiador que dará servicio al corredor de la A-3.

Por el contrario, el tramo entre Conde de Casal y Hortaleza permanece paralizado, a la espera de la definición definitiva de los enlaces con el resto de subtramos. Este sector estaba proyectado con una extensión de 8 kilómetros y hasta 14 estaciones, nuevas o de intercambio, con conexiones a las líneas 2, 4, 5, 7, 8 y 9. El tramo sur, el más corto, unirá La Fortuna con Cuatro Vientos (Línea 10) mediante un túnel de 2,2 kilómetros.

Cuando esté completada, la prolongación de la Línea 11 conectará el suroeste y el nordeste de la capital, de Cuatro Vientos a Valdebebas, con 20 paradas en puntos estratégicos como la estación de Atocha y la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y aliviará la carga de viajeros de la Línea 6, la de mayor tránsito de toda la red.